USM попавшего под санкции Алишера Усманова вышла из капитала «ИКС Холдинг»

Группа компаний USM попавшего под санкции Алишера Усманова полностью вышла из капитала ООО «ИКС Холдинг». Единственным владельцем компании стал ее основатель и гендиректор Антон Черепенников.

О сделке по продаже USM всей доли в ООО «ИКС Холдинг» сообщила пресс-служба USM.

В ЕГРЮЛ данные о сделке не внесены. Согласно реестру, долей в 99% в «ИКС Холдинг» владеет ООО «Юэсэм Телеком», которая на 80% принадлежит ООО «Холдинговая компания Юэсэм».

Долей в 10% в «Холдинговой компании Юэсэм» владеет основатель и генеральный директор «ИКС Холдинг» Антон Черепенников. По данным издания, именно ему USM продала всю свою долю. Сумму сделки стороны не раскрыли.

«Холдинговая компания Юэсэм» вошла в состав учредителей «ИКС Холдинг» в июне 2021 года с долей в 80%. Ранее по 10% в компании принадлежали Антону Черепенникову и генеральному директору USM Владимиру Стрешинскому.

По информации с сайта «ИКС Холдинг», компания является многопрофильной IT-группой, в основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Холдинг является крупнейшим поставщиком информационных технологий для операторов связи и транспортных компаний.

Фото на обложке: ИКС Холдинг