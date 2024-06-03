Эксперты рассказали, что ждет малый бизнес на УСН с НДС

Поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение НДС на УСН, а также ряд других новшеств, в том числе увеличивающих нагрузку на малый бизнес, оправданы в текущей геополитической ситуации, но могут привести к уходу продавцов с маркетплейсов, росту цен на аренду, изменению работы производственных предприятий и даже к инфляции. Об этом RB.RU рассказали эксперты. Внесенные правительством РФ 3 июня в Госдуму РФ поправки пока не окончательные, скорее всего, их ждет «донастройка» с учетом отраслевых особенностей, уточнил изданию эксперт «Опоры России».

Что хотят изменить в налогах для малого бизнеса?

Правительство РФ 3 июня внесло в Госдуму поправки с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Согласно законопроекту, поправки коснутся как предпринимателей, так и организаций, которые работают на УСН и чей годовой доход превышает 60 млн рублей. С предложенными Минфином РФ налоговыми поправками уже можно ознакомиться. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2025 году, если будут приняты.

Как пояснила RB.RU бухгалтер-эксперт банка для предпринимателей «Точка» Наталья Зарипова, в поправках предлагается повысить с 2025 года лимит доходов для применения УСН с текущих 265,8 млн рублей до 450 млн рублей в год. Также планируется увеличить лимит основных средств до 200 млн рублей.

Кроме того, отменяются повышенные ставки по УСН «Доходы» (8%) и УСН «Доходы минус расходы» (20%) при превышении доходов свыше 199,35 млн рублей, вместо них вводятся базовые ставки: 6% для УСН «Доходы» и 15% для УСН «Доходы минус расходы».

Одновременно с отменой повышенных ставок, налогоплательщики с оборотом свыше 60 млн рублей будут платить НДС. Они смогут выбрать один из двух способов работы с НДС:

Общие условия — ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты; Особые условия — ставка НДС 5% (при доходах от 60 до 250 млн рублей) и ставка НДС 7% (при доходах от 250 до 450 млн рублей).

Эти изменения могут коснуться предприятий розничной и оптовой торговли, общепита, а также аренды недвижимости. Особенно чувствительным к изменениям будет бизнес, работающий по системе УСН «Доходы минус расходы» с небольшой наценкой, так как НДС и налог УСН могут серьезно уменьшить прибыль, считает Зарипова.

«Законодательные инициативы нацелены на то, чтобы стимулировать малый бизнес расти, увеличивать свои доходы и плавно переходить в категорию среднего и крупного предпринимательства. Ожидается, что это приведет к отказу от "дробления бизнеса" и переходу на общую систему налогообложения», — сообщила эксперт.

По мнению заместителя предправления «СДМ-Банка» по клиентской работе Вячеслава Андрюшкина, свою работу придется пересмотреть практически всем МСП, за исключением самых небольших компаний, которые смогут получить освобождение от уплаты НДС.

«Для сохранения доходности компаниям придется активно работать над оптимизацией издержек», – считает банкир.

Возможны ли «донастройки» для малого бизнеса и какие?

Важно отметить, что налоговые изменения представлены пока только в проекте, который может измениться в процессе дальнейших обсуждений и корректировок, считает бухгалтер-эксперт «Точки».

О том, что возможны «донастройки», RB.RU заявил руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

«Я думаю, что дополнительно будут отраслевые донастройки, ведь доходность и рентабельность бизнеса в разных отраслях различна. Например, для в рамках проекта «Общепит 2022» был ранее отменен НДС именно для ресторанов, кафе и других заведений, сейчас есть льготы в медицине и IT», — говорит Елин.

Эксперт уверен, что донастройки с учетом особенностей отраслей были бы только плюсом. Например, в проекте поправок снимается часть нагрузки по заработной плате, но с производственных предприятий, а эту инициативу было бы хорошо распространить и на другие отрасли.

«При существенной нагрузке это был бы хороший стимул для выхода из серой зоны в части заработных плат», — говорит Елин.

Зачем нужны изменения в Налоговый кодекс для малого бизнеса?

Как пояснил Елин, внесенные изменения в налоговую систему увеличивают налоговую нагрузку, но в текущей геополитической ситуации это оправдано.

«В условиях текущей геополитической ситуации, трансформации экономики и при этом сохранения задач, направленных на развитие, поддержание важных для страны направлений, в том числе социальных и инфраструктурных, подобные изменения понятны и для бизнеса, и для граждан. Изменения прорабатывались с учетом поиска баланса: с одной стороны необходим источник для пополнения бюджета, с другой — нагрузка должна коснутся как можно меньшего количества налогоплательщиков. Баланс дает базу для развития экономики, стратегически важных направлений, где требуются инвестиции в развитие. Этим объясняется появившийся федеральный имущественный инвестиционный вычет и продление льгот в части региональных вычетов», — говорит Елин.

Как пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, расширение порогов по использованию УСН до 450 млн рублей будет крайне интересно для средних предприятий, которые находятся на границе малого и среднего бизнеса и которые ранее были вынуждены переходить на общий режим налогообложения из-за превышения текущих лимитов. Воспользоваться этой возможностью могут компании из различных сфер, таких как производство, торговля (оптовая и розничная), строительство, IT, логистика и транспортные услуги.

Вероятно, большинство представителей малого бизнеса заложат расходы, связанные с увеличением налога в цену на товары и услуги. Таким образом, за введением поправок может последовать повышение цен, что, в свою очередь, может повлечь за собой кратковременный скачок инфляции, считает руководитель корпоративной практики юридической компании «Эклекс» Юлия Беккерман.

Ставки аренды вырастут?

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что если изменения в налоговую систему будут приняты в представленном виде, то ставки аренды на крупные объекты недвижимости могут вырасти, правда рост будет плавным. Крупных игроков с пулом объектов и арендной платой от 60 млн рублей в РФ не так и много и, как правило, они сконцентрированы в столице. В регионах инвесторы имеют один крупный или несколько мелких арендных бизнесов, где суммарный годовой доход укладывается в эти ограничения.

«В крупном сегменте арендного бизнеса такие изменения приведут к росту ставок аренды, поскольку увеличат расходы арендодателей, но это вряд ли будет каким-то резким скачком, скорее всего, крупные арендодатели начнут постепенно поднимать ставки аренды, прощупывая реакцию рынка на этот рост, который на первом этапе может составить 3-5%», — говорит Хусаинов.

Эксперт добавляет, что в мире есть несколько примеров эффективного выстраивания экономики без НДС, поскольку в некоторых сегментах бизнеса этот налог является тормозом для развития, в том числе в сфере услуг.

По мнению эксперта-советника по инвестициям в недвижимость юга Евгения Ткачева, данная мера непременно приведет к повышению стоимости аренды недвижимости.

«Крупные компании, вероятно, будут стараться переориентироваться на корпоративный сегмент. Начисленный НДС в полном объеме юрлицо не сможет вычесть, поэтому мы увидим цену на аренду недвижимости "с учётом НДС"», — считает Ткачев.

Продавцам маркетеплейсов придется туго

Основатель сервиса продвижения и аналитики для селлеров «Анабар» Петр Марков, считает, что внесенные в правительство изменения в НК РФ, больнее всего ударят именно по малому и среднему бизнесу, а жизнь продавцов на маркетплейсах станет сложнее, многим даже придется покинуть этот бизнес.

«Если говорить о налоговой реформе применительно к продавцам маркетплейсов, то она добавит бремени, несомненно. Более 90% селлеров имеет выручку меньше 5 млн рублей в месяц, для них прямые налоговые последствия будут минимальными, НДС они как не платили, так и не будут платить. Зато начнут платить НДС производители их товаров и услуг (фулфилмент, упаковка и прочие). Они переложат эти допрасходы на продавцов, и их расходы в среднем вырастут на 5-7%. В свою очередь селлеры переложить свои расходы на покупателей не смогут из-за конкуренции. Крупные продавцы закупают дешевле из-за больших партий и могут не увеличивать цены», — считает Марков.

Учитывая, что заметная часть продавцов и так убыточна: закредитована под высокие ставки, не имеет больших скидок при закупке товара, и много селлеров имеют прибыль не больше 5% оборота, станет еще больше убыточных селлеров, пояснил эксперт.

Марков добавил, что главным преимуществом УСН перед ОСНО было именно возможность не платить НДС, который достигает 20% от выручки, а также более низкий налог на прибыль и более простая отчетность. Налоговая реформа забирает одно из главных преимуществ УСН — возможность не платить НДС при росте выручки сверх 60 млн рублей.

Эксперт приводит расчет, когда компания имеет выручку 200 млн рублей в год. В 2024 году на УСН она заплатит 0 рублей НДС, а в 2025 уже 10 млн рублей (ставка 5% на невозвращаемый НДС). При этом упростится ситуация для компаний с годовой выручкой 266-450 млн рублей в год и небольшой долей расходов с НДС, так как они смогут перейти на УСН и платить невозвращаемый НДС по ставке 7% (вместо 20%).

Марков приводит еще один пример: швейное производство закупает ткани на 20 млн рублей, шьет из них одежду на 50 млн рублей. В стоимости ткани вложен НДС (20% стоимости ткани) 4 млн рублей, производитель одежды платит НДС (20% от своей выручки) 10 млн рублей и после идет в налоговую инспекцию и говорит, что с 20 млн рублей уже оплачен НДС и добавленная стоимость составляет только 50-20=30 млн рублей и 4 млн рублей «переплаченного» НДС налоговая инспекция возвращает бизнесу. Но это можно сделать только если на 20 млн рублей уплачен НДС, но может быть так, что производитель ткани был на УСН и не платил НДС. Если у бизнеса большая часть расходов, где ранее НДС не платится и возвращать нечего (а это и зарплаты сотрудникам), то ему будет выгоднее выбрать «невозвратный» НДС, та как возвращать и так было толком нечего, а тут ставка НДС в 3-4 раза ниже.

Рестораторы вернутся на ОСНО

Для малого и среднего бизнеса хотят ввести новые налоги, но рестораторы оказались в более выгодном положении из-за возможности перейти на ОСНО с нулевым НДС.

Новые налоговые поправки, которые внес Минфин РФ в правительство в конце мая, повлияют на работу ресторанного бизнеса, но это влияние не будет болезненным благодаря переходу на ОСНО с льготным НДС. Такое мнение высказал RB.RU основатель «Мясо & Рыба», Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

Налоговые изменения коснутся всех ресторанов с высоким уровнем обслуживания, но почти не затронут небольшие заведения и фаст-фуд.

По словам эксперта, в случае принятия нововведений у рестораторов будет три варианта развития событий.

Первый вариант, говорит Миронов, это платить 5% НДС, который нельзя вычесть, после достижения оборота в 60 млн рублей, что по сути является «оборотным процентом». Эти 5% добавляются к уже привычным налогам упрощенной системы — это или 6% с доходов или 15% с «доходы минус расходы». Второй вариант — это 20% НДС по ОСНО с вычетами. В обоих случаях рестораторам не надо платить налог на прибыль. Третий вариант — это уйти на общую систему налогообложения, где для ресторанного бизнеса с оборотом до 2 млрд рублей предусмотрен нулевой НДС.

«В этом случае рестораторам придется уплачивать налог на прибыль в 25%, а не в 20%, как ранее, но это процент с прибыли, а не с оборота, что для ресторанного бизнеса существенно», — сказал эксперт.

Именно льготный НДС на ОСНО позволит ресторанному бизнесу работать безболезненно.

Госзакупки для малого бизнеса станут доступнее

Эксперты сошлись во мнении, что одним из плюсов изменений станет возможность для малого бизнеса участвовать в госзакупках.

Введение обязанности по уплате НДС для компаний с доходами от 60 млн рублей означает, что они смогут использовать налоговые вычеты, что будет особенно полезно для предприятий, взаимодействующих с большим количеством поставщиков и подрядчиков. Это позволит им учитывать входящий НДС и уменьшать сумму налога к уплате. Таким образом, компании, которые активно закупают товары и услуги с НДС, например, производственные и торговые предприятия, найдут в этом большую выгоду.

Уплата НДС также предоставит компаниям возможность участвовать в госзакупках и заключать контракты с крупными корпорациями, что раньше было проблематично. Это расширит их рыночные возможности и потенциально увеличит доходы, пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Кроме того компании на УСН ранее не могли работать с госкомпаниями и крупным бизнесом из-за отсутствия НДС в их счетах. Это ограничивало их возможности масштабирования и увеличения доходов. Теперь же они смогут участвовать в госзакупках и заключать крупные контракты, что откроет новые рынки и возможности для роста, считает Кабаков.

По мнению главы группы АИП, эксперта московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергея Елина, положительная новость переходного периода для микропредприятий и малого бизнеса в зону среднего бизнеса – это увеличение лимита по УСН и возможность платить НДС.

«С одной стороны НДС может стать дополнительной нагрузкой, а с другой – в ряде отраслей отсутствие возможности быть плательщиком НДС и применять вычет по НДС лишает конкурентоспособности в части госзаказов и определенных отраслях – стройка, производство, оптовая торговля, где наличие входящего НДС для заказчиков важно», – говорит Елин.

Налоги и амнистия

Кабаков из ИК «Финам» считает, что предложенные Минфином РФ варианты налоговой амнистии дадут предпринимателям, которые ранее использовали схемы дробления для оптимизации налогов, шанс начать работать «в белую», без угрозы значительных финансовых потерь. Это устранит финансовые последствия прошлых налоговых нарушений и позволит избежать значительных санкций, что привлечет многих предпринимателей к легальной деятельности.

По словам эксперта московского отделения «Опоры России» Сергея Елина, многие предприниматели находятся в зоне риска в настоящее время, а амнистия дает им надежду на продолжение работы.

«Рентабельность не позволяет работать в другом режиме: либо закрывать бизнеса, либо оставаться в серой зоне. Переходный налоговый режим в виде увеличенного лимита для УНС и совмещение НДС с упрощенной системой – это возможность сделать переход. Крайне важна, какими будут условия амнистии. От этого будет зависеть, насколько она будет широко воспринята налогоплательщиками, – пояснил Елин.

Как пояснила руководитель корпоративной практики юридической компании «Эклекс» Юлия Беккерман, введение поэтапного увеличения порога для применения УСН – положительное изменение для представителей малого бизнеса, позволяющее большему числу предпринимателей воспользоваться УСН и способствующее постепенному росту малого бизнеса.

Одна из причин поэтапного увеличения порога для применения УСН – стремление исключить возможности ухода от уплаты налогов, путем пресечения дробления бизнеса.

«Некоторые предприниматели, стремясь получить преференции по УСН, прибегают к решению о дроблении компании на несколько отдельных юридических лиц. Так, малому бизнесу предоставляют возможность вместо ухода от уплаты налогов путем дробления остаться на УСН», – пояснила Беккерман.

При этом сами игроки рынка не верят, что налоговая амнистия в предложенном виде стимулирует бизнес выходить из тени.

«Я предлагаю считать поправки, касающиеся дробления, как сообщение налоговой следующего содержания: "В 2025 году мы будем очень тщательно выявлять дробление. Лучше сообщите об этом самостоятельно, чтобы мирно урегулировать вопрос". Я не верю, что многие придут с сообщением в налоговую. Многие из этих бизнесов нерентабельны, если платить налоги в полном объеме, а после такого сообщения придется платить гораздо больше», — заявил Марков.

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