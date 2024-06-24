«Лаборатория Касперского» заявила, что санкции США не повлияют на устойчивость ее бизнеса. Ни компания, ни «дочки», ни ее гендиректор не включены в список американского Минфина.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса

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