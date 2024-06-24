В «Лаборатории Касперского» заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса

«Лаборатория Касперского» заявила, что санкции США не повлияют на устойчивость ее бизнеса. Ни компания, ни «дочки», ни ее гендиректор не включены в список американского Минфина.
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В «Лаборатории Касперского» считают, что решение о персональных санкциях было принято «в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», а не на основании оценки продуктов компании и ее операционной деятельности. Ограничения против топ-менеджеров там назвали необоснованными.
21 июня США внесли в санкционный список весь топ-менеджмент «Лаборатории Касперского». С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с компанией, с 29 сентября в США будет запрещено продавать и применять ее продукцию.
Фото на обложке: Tatiana Belova /
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