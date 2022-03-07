«Утечка мозгов» из IT и финтеха России ускоряется и вредит экономике страны — Business Insider

Профессора экономики из США считают, что «утечка мозгов» из России, которую покидают ученые, финансовые и технические специалисты, может стать «катастрофой» для экономики страны.

Business Insider побеседовал с профессором экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки и профессором экономики Пенсильванского университета Николаем Русановым и выяснил, почему эксперты считают, что сейчас проблема «утечки мозгов» из России особенно актуальна.

По мнению Ицхоки, вопрос о том, хотят ли российские специалисты покидать родную страну, даже не стоит. Речь о том, когда они собираются это сделать и как, ведь «в результате санкций существуют серьезные ограничения мобильности».

Он утверждает, что стремление покинуть Россию после начала военной операции на территории Украины «особенно актуально для образованных, информированных людей».

По данным Атлантического совета (Atlantic Council), аналитического центра в области международных отношений, по состоянию на 2019 год из России уехали порядка 2 млн человек.

Большинство из них — предприниматели, ученые, представители творческих профессий и сферы IT.

За последние недели отток специалистов в Юго-Восточную Азию, Восточную Европу и США усилился.

Для РФ массовая эмиграция высококвалифицированных и высокообразованных граждан может стать глобальной экономической проблемой, считают эксперты.

Наряду с общей изоляцией «в долгосрочной перспективе утечка мозгов может стать самой ощутимой бедой России», считает Русанов.

Иностранные компании и организации покидают РФ — и молодые, богатые люди могут захотеть последовать за ними, уверены оба эксперта.

«Процесс ускорится по мере того, как иностранные представительства будут разрывать отношения с российскими компаниями — технологическими и финансовыми в том числе», — говорит Русанов.

«Образованным людям не нравится жить в условиях диктатуры с цензурой и другими ограничениями основных прав человека, это и приводит к утечке мозгов», — утверждает Ицхоки.

Отсутствие же высококвалифицированных кадров ставит под угрозу «здоровье российской экономики».

Она не сможет развиваться и расти без инноваций и созидания, которые невозможны без соответствующего «человеческого капитала».

Экономисты делают небольшую оговорку: возможно, сейчас проблема «утечки мозгов» — не самая острая для РФ.

И все же это «действительно катастрофа во многих отношениях». По мнению Ицхоки, за последние 12 с лишним лет российский «экономический рост в среднем был… нулевым, а возможностей для молодежи становилось все меньше и меньше».

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