В 2022 году число утекших персональных данных в 4,5 раза превысило население России

В России в 2022 году утекло свыше 667 млн записей с персональными данными. Это в 2,7 раза больше уровня 2021 года. Число утекших данных за год в 4,5 раза превысило население России, говорится в исследовании InfoWatch, с которым ознакомился РБК.

Аналитики сервиса готовили исследование на основе собственной базы утечек информации, которую ведут с 2004 года. В нее попадает количество скомпрометированных записей, содержащих только персональные данные и платежную информацию.

Каждая утечка в прошлом году по объему выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 тыс. записей. На случаи, когда в краже данных могли участвовать внешние и внутренние нарушители пришлось около 80% утечек.

Доля утечек информации в категории «коммерческой тайна» увеличилась вдвое. Почти в пять раз выросла доля утечек в группе ритейла, отелей, кафе и ресторанов. В три раза она выросла у промышленных, транспортных и энергетических компаний. На малый бизнес пришлось свыше 20% утечек, эта доля выросла в два раза по сравнению с 2021 годом.

По словам специалистов, тредом прошлого года стали бесплатные сливы персональных данных без планов заработать на этом. Эксперты говорят, что хакеры ломают всех, кого могут, вероятность утечки зависит от размера информационной инфраструктуры компании и ее вложений в информационную безопасность.

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