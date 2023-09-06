Более 70% российских компаний не страхуют данные от утечек. В 14% случаев ущерб от потери данных превышает 1 млн рублей. Самыми дорогими для компаний были утечки сведений, составляющих коммерческую тайну и ноу-хау, а также персональных данных, пишут «Ведомости» со ссылкой на ГК InfoWatch.

Более 70% российских компаний не страхуют данные от утечек