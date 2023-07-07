Утильсбор на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили повысят в несколько раз

В России с 1 августа будет в несколько раз повышен утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из-за границы для перепродажи. Для ввозимых под личное использование автомобилей размер сбора останется прежним.
Минпромторг анонсировал индексацию утилизационного сбора на ввозимые для перепродажи автомобили.
«Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Российскую Федерацию после 1 августа 2023 года», – сообщили в Минпромторге.
Утильсбор на легковые коммерческие автомобили вырастет в 2,5-3,4 раза, грузовые – в 1,7 раза, автобусы – в 2,2-4,8 раза, электробусы – в 8,7 раз.
Для ввозимых для личного пользования автомобилей с объемом двигателя до 3 литров размер сбора останется прежнем – 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. – за подержанный.
В 2023 году импорт автомобилей вырос кратно. За первые шесть месяцев текущего года в Россию было ввезено 450 тыс. автомобилей – в три раза больше, чем в 2022 году.
Фото на обложке: Gorloff-KV /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 Налог маркетплейсов в пользу «Почты России», открытость Мексики, споры Илона Маска: главное для бизнеса 8 июля
- 3 Запущено первое в России производство ABS и ESP для автомобилей
- 4 CEO Uber: в будущем 20% водителей на платформе будут роботами
- 5 Обзор китайских автомобилей, которые можно купить в России
ВОЗМОЖНОСТИ
09 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023