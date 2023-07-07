Утильсбор на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили повысят в несколько раз

В России с 1 августа будет в несколько раз повышен утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из-за границы для перепродажи. Для ввозимых под личное использование автомобилей размер сбора останется прежним.

Минпромторг анонсировал индексацию утилизационного сбора на ввозимые для перепродажи автомобили.

«Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Российскую Федерацию после 1 августа 2023 года», – сообщили в Минпромторге.

Утильсбор на легковые коммерческие автомобили вырастет в 2,5-3,4 раза, грузовые – в 1,7 раза, автобусы – в 2,2-4,8 раза, электробусы – в 8,7 раз.

Для ввозимых для личного пользования автомобилей с объемом двигателя до 3 литров размер сбора останется прежнем – 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. – за подержанный.

В 2023 году импорт автомобилей вырос кратно. За первые шесть месяцев текущего года в Россию было ввезено 450 тыс. автомобилей – в три раза больше, чем в 2022 году.

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