Онлайн-магазин «Утконос» запустил собственную торговую марку чая и кофе под названием Terracafe. Этим брендом представлена продукция в средне-высокой ценовой категории.

Чай Terracafe уже доступен для покупки. В магазине представлено 18 сортов. В компании сообщили, что это разновидности чая из Шри-Ланки, Китая, Индии, ЮАР и России. В планах «Утконоса» расширить ассортимент до 77 позиций, большинство отдав чаю.

Партнеры проекта – фабрика TEACO и московская компания Rockets Coffee.

«Сегодня основную долю СТМ (собственная торговая марка) занимают товары не первой цены, а среднего сегмента. СТМ в высоком ценовом сегменте – относительно новая ниша на рынке, которую “Утконос” считает перспективной для развития», – сообщили в компании.

Terracafe стала шестой собственной маркой «Утконоса». Ранее онлайн-магазин запустил кросс-категорийную марку «Super», коллекцию меда «Pchelove», выпечку «Наша пекарня», ягоды и фрукты «Fruit&Good». В «Утконосе» отметили, что продукция собственных марок встречается в каждом четвертом заказе в их магазине.

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