За год в России утроилось число дел, связанных с критической IT-инфраструктурой

В этом году из-за неправомерного вмешательства в работу критической IT-инфраструктуры (КИИ) страны было заведено втрое больше дел, чем в прошлом. Обвинения варьируются от использования незаконных программ на объектах КИИ до продажи баз личных данных пользователей сетей сотовой связи.

Правоохранительные органы России завели в этом году 70 дел из-за неправомерное взаимодействия с критической IT-инфраструктурой (КИИ). Это в три раза больше, по сравнению с прошлым годом — тогда суды рассматривали 22 таких дела, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании InfoWatch.

Уточняется, что примерно половина из этих 70-ти дел касается использования нелегального программного обеспечения.

Так, например, в одном случае сотрудники РЖД с помощью сторонней программы смогли обмануть тест на знание техническо-распорядительных актов.

При этом в большинстве случаев (75%) обвинения предъявлены из-за утечек персональных данных россиян.

В 2021 году стоимость базы личных данных клиентов российских банков, например, по данным МВД, оценивалась в среднем в 18 тыс. рублей, что вдвое больше, чем год назад.

Закон о неправомерном воздействии на КИИ начал действовать в 2018 году. В следующие два года самыми серьезными наказаниями за его нарушениями оказались условный срок в три года и штраф размером в 70 тыс. рублей. В этом году одного из обвиняемых осудили на ограничение свободы сроком на один год.

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Фото: Yuriy Stankevich/Shutterstock