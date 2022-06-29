Аналитики «Сбера» сообщили о первой за восемь лет уверенности россиян в курсе рубля

Россияне впервые за восемь лет оказались уверены в курсе рубля. Согласно индексу потребительского настроения россиян, который составили аналитики «Сбера», 40% респондентов ожидают дальнейшего укрепления российской валюты.
Ослабления рубля ожидают всего 19% респондентов, гласит индекс Иванова – показатель, который составляют специалисты SberCIB Investment Research анализируя потребительское настроение россиян. Аналитики сравнивали май текущего года с маем 2020 года.
В мае за курсом рубля постоянно следили 23% респондентов, 53% делали это не регулярно. Остальные респонденты не интересуются курсом валют.
Об уверенности россиян в завтрашнем дне говорит и низкий показатель опасений по поводу увольнений. 65% опрошенных – рекордное количество за время наблюдений – оценивают риски увольнений как незначительные.
В целом россияне стали чувствовать себя счастливее – доля респондентов, которые сказали, что они счастливы, превысила половину и составила 56%.
Фото на обложке: Da Antipina /
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