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Проработала меньше года: директор по маркетингу Spotify в России Татьяна Льюис покинула пост

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Татьяна Льюис пришла в Spotify в 2020 году. До этого, с февраля 2017-го по апрель 2018-го года, занимала должности эксперта по бренд-маркетингу и консультанта в Alibaba.

Проработала меньше года: директор по маркетингу Spotify в России Татьяна Льюис покинула пост

4 июня 2021 года был последним рабочим днем Льюис на посту директора по маркетингу.

«Татьяна Льюис решила покинуть должность директора по маркетингу Spotify в России и СНГ 4 июня 2021 года. Она решила продолжить работу над другими проектами, мы благодарим ее и желаем ей удачи в новых начинаниях», – рассказали RB.ru в пресс-службе Spotify в России и СНГ.

Ранее Татьяна Льюис меньше года работала в должности эксперта по бренд-маркетингу в Alibaba. Она оставила этот пост в 2018 году, сообщили в компании.

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Фото: Shutterstock.com

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