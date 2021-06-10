Проработала меньше года: директор по маркетингу Spotify в России Татьяна Льюис покинула пост

Татьяна Льюис пришла в Spotify в 2020 году. До этого, с февраля 2017-го по апрель 2018-го года, занимала должности эксперта по бренд-маркетингу и консультанта в Alibaba.
4 июня 2021 года был последним рабочим днем Льюис на посту директора по маркетингу.
«Татьяна Льюис решила покинуть должность директора по маркетингу Spotify в России и СНГ 4 июня 2021 года. Она решила продолжить работу над другими проектами, мы благодарим ее и желаем ей удачи в новых начинаниях», – рассказали RB.ru в пресс-службе Spotify в России и СНГ.
Ранее Татьяна Льюис меньше года работала в должности эксперта по бренд-маркетингу в Alibaba. Она оставила этот пост в 2018 году, сообщили в компании.
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Фото: Shutterstock.com
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