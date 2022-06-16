Аналог маркетплейса KazanExpress с доставкой за один день частично запустился в Узбекистане

В Узбекистане частично заработал аналог российского маркетплейса KazanExpress с доставкой за один день. Глава UMarket отметил, что «подобного в Узбекистане еще не было». В этом году маркетплейс планирует открыть десятки пунктов выдачи и начать строительство логоцентра.
Маркетплейс UMarket начал регистрировать продавцов на платформе, сообщили в пресс-службе KazanExpress.
После авторизации в личном кабинете продавцы смогут создать магазины, оформить карточки, подготовить товары к продаже и привезти их на склад в Ташкенте. Количество потенциальных продавцов, готов работать с площадкой, компания оценила в 1,5 тысяч.
UMarket создан по модели KazanExpress. Его особенность – все товары доставляются за одни сутки. Узбекистанский маркетплейс возглавил бывший операционный директор KazanExpress Ильшат Хаметов.
«Мы будем продавать все – от носков до холодильников, – и все это с бесплатной доставкой за один день. Подобного в Узбекистане еще не было», – рассказал Хаметов.
В этом году UMarket планирует открыть 30 пунктов выдачи и начать строительство первого логистического центра площадью 25 тыс кв. м.
KazanExpress основан в 2017 году. По данным на конец апреля, маркетплейс занимает 5 место в России по количеству заказов за сутки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане
- 2 Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу
- 3 «Яндекс.Еда» начала отслеживать скорость велокурьеров с помощью алгоритмов
- 4 «Логистика напоминает циркового жонглера на шаре»: СДЭК объяснила задержку доставок из-за рубежа
- 5 Что происходит с рынком садовой мебели и как избежать дефицита сырья в этой сфере в кризис?
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2022
19 июня 2022