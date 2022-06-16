Аналог маркетплейса KazanExpress с доставкой за один день частично запустился в Узбекистане

В Узбекистане частично заработал аналог российского маркетплейса KazanExpress с доставкой за один день. Глава UMarket отметил, что «подобного в Узбекистане еще не было». В этом году маркетплейс планирует открыть десятки пунктов выдачи и начать строительство логоцентра.

Маркетплейс UMarket начал регистрировать продавцов на платформе, сообщили в пресс-службе KazanExpress.

После авторизации в личном кабинете продавцы смогут создать магазины, оформить карточки, подготовить товары к продаже и привезти их на склад в Ташкенте. Количество потенциальных продавцов, готов работать с площадкой, компания оценила в 1,5 тысяч.

UMarket создан по модели KazanExpress. Его особенность – все товары доставляются за одни сутки. Узбекистанский маркетплейс возглавил бывший операционный директор KazanExpress Ильшат Хаметов.

«Мы будем продавать все – от носков до холодильников, – и все это с бесплатной доставкой за один день. Подобного в Узбекистане еще не было», – рассказал Хаметов.

В этом году UMarket планирует открыть 30 пунктов выдачи и начать строительство первого логистического центра площадью 25 тыс кв. м.

KazanExpress основан в 2017 году. По данным на конец апреля, маркетплейс занимает 5 место в России по количеству заказов за сутки.