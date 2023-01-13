В 2022 году россияне открыли наибольшее число иностранных предприятий в Узбекистане

В 2022 году больше всего предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане создали представители российского бизнеса, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике страны.
В минувшем году компании из РФ зарегистрировали в республике 967 предприятий. По состоянию на 1 января 2023 года из 15 801 таких организаций российскими являются 3 156. Второе место занимает Турция, компании страны создали в Узбекистане 369 новых предприятий. Всего за год число таких предприятий выросло на 2 512.
Страны, создавшие организации в Узбекистане:
- Россия – 967
- Турция – 369
- Китай – 275
- Казахстан – 195
- Южная Корея – 92
По данным ведомства, за 2022 год в страну приехало порядка 190 тыс. граждан РФ. Республика активно развивала программы поддержки иностранного бизнеса. IT-компании могут рассчитывать на трехлетние рабочие визы в стране.
В 2022 году в связи с кризисом многие россияне релоцировались в страны ближнего зарубежья, что позитивно отразилась на экономических показателях этих государств. В частности, экономика Армении выросла почти на 13% против ожидаемых 7%.
Фото на обложке: Kadagan /
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