Московские власти задумались об ужесточении карантина

Власти Москвы могут ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Столичная мэрия рассматривает несколько сценариев, в том числе пропускной режим. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, самоизоляцию введут в течение двух недель, рассказал изданию источник, близкий к правительству Москвы.

Что касается пропускной системы, то в мэрии заявили, что пока рано говорить о возвращении к ней. Главная задача властей сейчас состоит в оценке динамики распространения коронавируса.

Какие меры уже введены:

с 28 сентября пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями попросили оставаться дома. Работающим людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовали перевестись на удаленку или взять отпуск.

с 5 октября работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

с 5 по 18 октября в школах объявлены внеочередные каникулы.

Какие меры, по словам источников «Ведомостей», могут ввести:

в метро подключат софт, который будет блокировать социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в подземке. О мере должны объявить в ближайшие дни.

при тяжелой ситуации могут ввести QR-коды для передвижения людей по городу.

С начала пандемии в Москве было выявлено почти 304 тысячи заболевших коронавирусом. Выздоровели 23,3 тысячи человек, скончались 5,3 тысячи пациентов. 4 октября в столице было выявлено 3327 инфицированных.

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