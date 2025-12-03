В 2025-м россияне экономили на отказе от лишних покупок

Меню
Дарья Крестьянинова
Текст:
03 декабря 2025, 19:37
В 2025 году 48% россиян выбрали рациональное потребление — и сократили траты на импульсивные покупки

В 2025 году россияне стали экономить в среднем около 90 тыс. рублей в год за счёт ответственного потребления — почти вдвое больше, чем год назад, следует из опроса «Выберу.ру». Доля респондентов, придерживающихся принципов рационального потребления, выросла с 29% до 48%. Наибольший вклад в экономию внесли перепродажа вещей и отказ от трендовой электроники.

80% отказались от лишних упаковок и пакетов

Главной статьёй экономии стал отказ от импульсивных покупок. Согласно данным исследования, в России стали внимательнее относиться к планированию, реже покупать продукты «про запас», составлять списки и стараться не отклоняться от них.

Среди тех, кто придерживается принципов рационального потребления, почти 80% отказались от одноразовой упаковки и лишних пакетов, стали чаще пользоваться сервисами перепродажи и ремонта, перешли на многоразовые бутылки и контейнеры, а также активнее контролировать потребление электроэнергии и воды.

В сравнении с прошлым годом на треть выросло число людей, которые ремонтируют технику вместо покупки новой и сокращают объём бытовых отходов. Около трети респондентов сократили расходы на одежду и обувь, отдавая предпочтение долговечным моделям на несколько сезонов.

Годовая экономия выросла на 37% — до 90 тыс. ₽

Средняя годовая экономия в России выросла на 37% и составила около 90 тыс. Рублей. По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, подобная сумма сопоставима для многих россиян с дополнительной месячной зарплатой.

Основные направления, где россиянам удаётся экономить больше всего:

  • Ремонт техники вместо покупки новой — до 100 тыс. рублей в год.
    Респонденты отмечают, что восстановление устройств стало реальной альтернативой замене, особенно на фоне высокой стоимости электроники.
  • Отказ от покупки трендовых гаджетов — экономия до 80 тыс. рублей.
    Пользователи всё чаще выбирают функциональность, а не обновление из-за моды.
  • Перепродажа ненужных вещей — до 60 тыс. рублей в год.
    Востребованность вторичного рынка растёт, и многие начинают регулярно пользоваться платформами для перепродажи.

Суммарный эффект от контроля бытовых расходов, отказа от лишних покупок и продления жизненного цикла товаров формирует заметную экономию в течение года.

Контекст

Растущая доля рациональных потребителей, по данным исследования, может привести к изменению структуры спроса. Это означает:

  • снижение интереса к «быстрой моде» и одноразовым товарам,
  • рост рынка ремонта и перепродажи,
  • увеличение популярности долговечных товаров и сервисов продления срока службы.

В условиях роста цен ответственный подход к покупкам становится для россиян не только экологичным, но и финансово выгодным.

