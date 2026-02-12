В 2025 году ВВП России увеличился лишь на 1% — но уже в конце 2026-го экономику ждёт начало активного роста
Активный рост экономики России начнётся в конце 2026 года
За последние три года — начиная с 2023-го — рост российской экономики составил 10,5%, однако в 2025-м темпы увеличения ВВП замедлились и составили всего 1%, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Реальные доходы населения в это время выросли на 7,7%. Однако глава ведомства утверждает: к концу 2026 года экономику России ждут высокие темпы роста.
Меры по охлаждению экономики не дали сформироваться инфляционной спирали
За три года — с 2023 по 2025-й — российская экономика в сумме прибавила 10,5%. При этом в 2025 году рост ВВП достиг лишь 1%. Это существенно ниже результатов предыдущих лет, когда ежегодные темпы стабильно держались выше 4%. Реальные доходы населения за минувший год выросли на 7,7%.
Максим Топилин, возглавляющий комитет по экономической политике, обратил внимание: целенаправленные меры по охлаждению экономики, реализованные в 2025 году, помогли предотвратить формирование инфляционной спирали. Теперь приоритет — достижение более высоких темпов роста без ущерба для ценовой стабильности.
Инфляция снизилась — инвестиционная активность тоже пошла на спад
Согласованные действия правительства и Центробанка позволили опустить инфляцию по итогам 2025 года до 5,6%. Такой уровень считается одним из наиболее благоприятных за последние годы и играет ключевую роль в поддержании макроэкономической устойчивости.
Сдерживание инфляции, однако, закономерно привело к сокращению инвестиций. Как пояснил министр, жёсткая политика по контролю цен всегда оказывает давление на капиталовложения — тем более когда предыдущие периоды характеризовались очень высокой базой.
Оживление роста ожидается — но не раньше конца 2026 года
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, предпосылки для постепенного смягчения денежно-кредитных условий всё ещё имеются. Тем не менее ощутимый эффект от этих шагов проявится, скорее всего, лишь к завершению 2026 года или уже в 2027-м.
Одним из главных направлений работы названо повышение производительности труда — именно оно должно стать основой для устойчивого экономического развития страны в будущем. В 2025 году были запущены отраслевые центры компетенций: одиннадцать в производственной сфере и шесть — в социальной. Перед ними стоит задача разработать и внедрить программы повышения эффективности по своим направлениям.
