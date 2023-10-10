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В X можно будет заблокировать комментарии от неверифицированных пользователей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

После очередного обновления X (бывший Twitter) пользователи смогут блокировать комментарии на свои публикации от бесплатных аккаунтов, узнал The Verge.

В X можно будет заблокировать комментарии от неверифицированных пользователей

В октябре 2022 года социальную сеть купил миллиардер Илон Маск. Возглавив компанию, он ввел плату за значок, подтверждающий подлинность аккаунта в рамках подписки Twitter Blue за $8 в месяц. Вскоре после нововведения синие галочки стали исчезать из профилей знаменитостей, политических и общественных деятелей.

Теперь, пользователи получат возможность ограничить реплеи от неверефицированных аккаунтов. Такой функционал появится в настройках.

Как пишет издание, в качестве аргумента приводится стремление снизить уровень троллинга в соцсети. Однако противники нововведения указывают, что зачастую боты имеют галочки верификации.

Ранее владелец X Илон Маск в беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху рассказал о еще одном перспективном, на его взгляд, методе борьбы с ботами. Бизнесмен допустил, что доступ к социальной сети может стать полностью платным.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock

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