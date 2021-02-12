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В Дубае погиб сооснователь биткоин-биржи Garantex

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

7 февраля в Дубае погиб сооснователь и член правления криптовалютной биржи Garantex Станислав Другалев. Об этом RB. ru сообщили представители бизнесмена.

В Дубае погиб сооснователь биткоин-биржи Garantex

По имеющейся информации, Другалев упал с моста на дорожной развязке. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Российский бизнесмен Станислав Другалев родился 3 июля 1980 года в Москве. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, после чего занимался предпринимательской деятельностью.

Являлся основателем и генеральным директором компании «Караван-Телеком», последнее время запускал и развивал IT-компании.

Редакция RB.ru выражает соболезнования родным и близким Станислава Другалева.

Фото: ogonekipit/Depositphotos

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