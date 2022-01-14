В Екатеринбурге зафиксирован резкий дефицит курьеров: спрос за год вырос на 340%

В Екатеринбурге остро не хватет курьеров. Спрос на работников подскочил в 4,4 раза за год (на 340%), а желающих разносить заказы стало больше лишь в 2,7 раза (на 167%), подсчитали в Avito.

Медианная зарплата курьеров в Екатеринбурге составляет 62,5 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне. Средняя зарплата по всем массовым профессиям в городе около 38 тысяч рублей, сообщило местное издание Znak.com.

Компании доставки пытаются привлечь курьеров бесплатным питанием, возмещением затрат ГСМ, страхованием от несчастных случаев, выплачивают зарплату в отсутствии заказов.

По словам директора по инвестиционной деятельности Master Delivery Тимура Мяльдзина, в Екатеринбурге действительно сложился аномальный на фоне других городов дефицит курьеров.

«Одна из возможных причин — стремительное развитие федеральных игроков в регионе. За последний год туда вышел «Самокат», расширился «Сбермаркет», увеличилось количество ресторанов Delivery Club. Там же давно и активно развивается Ozon, который в мае прошлого года отчитывался о двукратном росте оборота. Вероятнее всего, рынок труда не успевает адаптироваться к активности крупных игроков и спросу жителей на подобные услуги», — заявил Тимур Мяльдзин.

С выводами Avito не согласился онлайн-ритейлер «Самокат». По информации пресс-службы компании, доставщик не испытывает проблем с курьерами в Екатеринбурге.

«Для преодоления пиковых нагрузок у нас есть собственные IT-решения, способные прогнозировать рост количества заказов в реальном времени и автоматически выводить в дополнительные смены больше курьеров», — заявили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

В компании утверждают, что при этом наращивают число заказов и дарксторов в разных районах городах.

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Фото на обложке: Pexels