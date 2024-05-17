В Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Россиянам рассказали о том, как получить больше денег в отпуске, либо заметно продлить дни отдыха. Выяснилось, что выгоднее всего в 2024 году делать это в июле или октябре.

Логичным будет добавить к общему количеству дней выходные, потому что за них заплатят отпускные. Подробности сообщили в Telegram-канале Госдумы. Выгоду во время отдыха можно получить не только финансовую, но и продлить долгожданный отпуск.

«Чтобы получить больше денег, включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату — нет», — рассказали в Госдуме.

Если взять отпуск, присоединив его к выходным, — времени для отдыха станет больше. Выгода есть и тогда, когда праздничный день выпадает на отпуск — отдохнуть тоже можно больше.

Можно даже получить больше денег за месяц, находясь в отпуске. Если, например, вы получаете ежемесячно 50 тысяч рублей, то, уйдя в отпуск 15 июля, сможете получить прибавку к своему доходу.

Схема такая: отпуск взят в середине месяца на две недели. Стоимость одного отпускного дня в таком случае составляет 1706 рублей (зарплату надо разделить на количество дней в месяце). А так как в июле 23 рабочих дня, то «стоимость одного» составляет 2174 рубля. Так бухгалтерия насчитает за 10 рабочих и 14 отпускных дней и получится 52 146 рублей, что больше вашей зарплаты.

Ранее мы писали о том, как рассчитать отпускные в 2024 году и что изменилось в расчете.

Фото на обложке: Mikhail Nilov / https://www.pexels.com/