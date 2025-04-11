В Госдуме предложили обязать торговые сети продавать товары местных производителей
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«Председатель партии "Справедливая Россия — за правду", руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает обязать розничные компании продавать социально значимые товары местного производства. Их количество на полках магазинов должно составлять не менее 10% от общего числа реализуемых товаров. Поправки в закон "О торговле" сегодня внесут на рассмотрение Госдумы», — рассказали в пресс-службе.
Мера коснется всех торговых сетей за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, следует из документа, с которым ознакомилось агентство. В нем также отмечается, что органы власти субъектов России будут вправе устанавливать исключения, исходя из фактических обстоятельств.
Зачем это нужно? В пояснительной записке говорится, что законопроект создаст благоприятные условия для развития местного сельхоз-производства, обеспечит потребителей более доступными продуктами питания. Автор документа считает, что одна из главных проблем продовольственного рынка — высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим себестоимость продукции.
Предполагается, что предложенные изменения устранят эти проблемы путем стимулирования торговых сетей к закупке товаров местных производителей. Это позволит снизить логистические издержки и обеспечит стабильный сбыт для предприятий агрокомплекса субъектов страны, уточняется в пояснительной записке.
Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock / FOTODOM
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