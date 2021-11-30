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В Госдуме предложили перевести машино-места в статус нежилой недвижимости

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Депутаты Госдумы РФ рассмотрели поправки в законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», связанные с определением статуса машино-мест как нежилых помещений.

В Госдуме предложили перевести машино-места в статус нежилой недвижимости

Парламентарии предлагают включить парковки в состав нежилых объектов недвижимости, к которым они относятся, сообщила «Российская газета».

В настоящее время машино-места считаются общедомовым имуществом, и все собственники должны платить за их содержание, даже если не пользуются, отметил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Игорь Кокин. Статус нежилых возложит содержание машино-мест на их владельцев, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Изменения в Гражданский кодекс также определят права владельцев нежилых помещений на долю земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Кроме того, поправки упростят взамодействие собственников площадей в торговых центрах.

Пока пробелы в законодательстве в отношении нежилых помещений существенно осложняют работу судов. Отношения в этой сфере лишь отчасти урегулированы Жилищным кодексом, своего отдельного закона у владельцев такой недвижимости нет.

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Фото на обложке: Unsplash

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