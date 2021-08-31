Опередили Tesla: китайцы первыми в мире создали аккумулятор без кобальта

Китайский производитель аккумуляторных батарей SVOLT объявил о разработке и запуске серийного производства первых литий-ионных батарей без содержания кобальта.

На автошоу в Чэнду компания SVOLT презентовала первую в мире бескобальтовую батарею, дошедшую до стадии серийного производства. Аккумулятором уже оснастили электрокар ORA Cherry Cat, он прошел испытания производительности и безопасности, сообщает Electrek.

За последние несколько лет компания направила более тысячи своих сотрудников на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также инвестировала в процесс более 500 млн юаней (77,3 млн долларов).

Силовой агрегат обеспечивает 82,5 кВт*ч электроэнергии с плотностью заряда 170 Вт*ч/кг. При таких характеристиках электрокар получает запас хода в 600 км (при стандартных температурах) и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Батарея состоит из стандартных модулей MEB и теплоизолирующих материалов, которые применяются в космонавтике. Степень защиты оболочки аккумулятора — IP67, то есть он не боится пыли и кратковременного погружения в воду на метр.

Другие производители, например, Tesla и Panasonic, также активно работают над безкобальтовыми батареями, но достичь серийного производства им пока не удалось.

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Фото: Electrek