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COO «Ленты» Деффингер ушел из компании после 10 лет работы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ритейлер «Лента» объявил об изменениях в рядах топ-менеджмента. После 10 лет работы компанию покинул операционный директор Эдвард Деффингер. О причине ухода в компании не рассказали.

COO «Ленты» Деффингер ушел из компании после 10 лет работы

«Эдвард Деффингер – без преувеличения, легенда российского ритейла. Его вклад в развитие “Ленты” в период бурного роста сложно переоценить. Я горжусь тем, что мне довелось поработать в одной команде с Эдвардом», – отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.  

На должность COO компании назначен Андреас Ютербок. Он вступит в должность 1 июня. В «Ленте» Ютербок работает с 2013 года на позиции дивизионного директора. 

Андреас Ютербок
Фото: пресс-служба «Ленты»

«Андреас – опытный управленец, под его руководством дивизион Северо-Запад показывает неизменно высокие результаты. Уверен, его обширный опыт в операционном менеджменте и знание компании внесут значительный вклад в развитие омниканального предложения “Ленты” по всей стране», – сказал Сорокин.

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До прихода в «Ленту» Андреас Ютербок в течение 11 лет работал в Metro Cash&Carry в Германии и Украине.

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Фото на обложке: «Лента»

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