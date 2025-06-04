В Москве 8 июня пройдет конференция производителей и продавцов мерча

В числе партнеров Мерч.Конференции — крупные коммерческие агентства, локальные бренды, производители мерча и культурные учреждения.

Принять участие в конференции смогут все желающие по предварительной регистрации.

Целью Мерч.Конференции станет обмен компетенциями, презентация лучших практик брендов и производителей, формирование новых деловых связей, заключение партнерских соглашений и объединение лидеров индустрий для инициации новых проектов, направленных на усиление положительного имиджа учреждений через мерч.

В Мерч.Конференции примут участие крупные корпорации, производящие собственный мерч для реализации или имеющие каналы дистрибуции, локальные бренды, брендинговые и маркетинговые агентства, производители мерча, дизайн-сообщества, руководители корпораций, компаний, государственных проектов, спортивных и культурных мероприятий, городских пространств и все, кто интересуется промоиндустрией и хочет развиваться в этом направлении.

Стратегический партнер «Таврида.АРТ» — VK. В числе партнеров Мерч.Конференции — агентство арт-коллабораций SO:USE (часть Like Group), экосистема по созданию мерча полного цикла Quokka, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Агентство стратегических инициатив, российский бренд конструкторов РУБРИК, МДЦ «Артек», ZASPORT, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Московский музей современного искусства. Информационный партнер конференции — Sostav.

Хедлайнером конференции станет яркий представитель индустрии дизайна, его имя пока в секрете. В день конференции участников ожидает деловая, полезная и шоу-программы.

В деловой программе запланированы обсуждения лучших кейсов крупных компаний, государственных проектов и локальных брендов, обзор динамики и тенденций рынка, а также презентация мерча как эффективного инструмента продвижения социально значимых идей. Аудитория совместно с экспертами рассмотрит новые подходы к созданию мерча: от разработки концепции до его реализации. В поле зрения окажутся такие темы, как «Исследование рынка промоиндустрии», «Мерч как искусство», «Креатив и коллаборации в создании культовых продуктов», «Мерч и ценности», «Инновации и устойчивость в производстве мерча», «Мерч со смыслом», «Персонализация и кастомизация» и другие актуальные вопросы.

В формате дискуссий пройдут сессии, посвящённые эффективным стратегиям производства, продвижения и логистики крупных объёмов продукции, а также использованию мерча как канала передачи ценностей и культурного кода.

Полезная программа предусматривает презентации услуг компаний широкой аудитории, нетворкинг-сессии, встречи с экспертами — ведущими профессионалами отрасли, а также возможность для участников стать соорганизатором социальных акций. В ходе Мерч.Конференции будет работать проектная мастерская, где молодые дизайнеры в формате быстрых концепций смогут предложить комплексные решения для заказчиков.

Также в программе конференции состоится шоу-показ бренда «Арт.Молодость». Интерактивные точки от партнёров и мультимерчевое пространство предоставят возможность не только приобрести вещи, но и познакомиться с эксклюзивными товарами брендов и компаний в формате экскурсии.

Финалом программы станет церемония вручения Мерч.Премии, соорганизатором которой выступает Dprofile.