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В Москве ввели карантин для пожилых людей из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Они обязаны соблюдать домашний режим и не посещать общественные места.

В Москве ввели карантин для пожилых людей из-за коронавируса

Карантин вводится для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также пациентов, перенесших инфаркт или инсульт.

С 26 марта по 14 апреля они должны:

  • соблюдать домашний режим и не ходить на работу. Исключение делается только для медицинских работников, а также для тех, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий. Они могут не соблюдать домашний режим. Людей на карантине должны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или больничный.
  • не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости.

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями, находящимся на карантине, единоразово выплатят по 4000 рублей (2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения).

Мэр Москвы обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у тех, кто находится на карантине.

Также Собянин отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. 

Обновление: такие же меры вводят власти Московской области. Разовая выплата составит 3000 рублей. 

Фото: Jacob Lund / Shutterstock

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