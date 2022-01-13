Москвичей призвали активнее жаловаться на шумную разгрузку магазинов по ночам

В мэрии Москвы призвали жителей столицы активнее жаловаться в Московскую автодорожную инспекцию (МАДИ) на шумную разгрузку магазинов по ночам.

В 2021 году в МАДИ зафиксировали только 26 таких нарушений. Жалобы поступили от жителей домов, где на первых этажах расположены торговые объекты. Разгрузка шла с включенными двигателями, фары грузовиков светили в окна квартир.

Размер санкций для физических и юридических лиц составляет от 1 до 80 тысяч рублей.

Жалобы на шумную разгрузку можно отправлять на [email protected] или сообщать по телефону «горячей линии».

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Фото на обложке: Unsplash