Москвичей призвали активнее жаловаться на шумную разгрузку магазинов по ночам

В мэрии Москвы призвали жителей столицы активнее жаловаться в Московскую автодорожную инспекцию (МАДИ) на шумную разгрузку магазинов по ночам.
В 2021 году в МАДИ зафиксировали только 26 таких нарушений. Жалобы поступили от жителей домов, где на первых этажах расположены торговые объекты. Разгрузка шла с включенными двигателями, фары грузовиков светили в окна квартир.
Размер санкций для физических и юридических лиц составляет от 1 до 80 тысяч рублей.
Жалобы на шумную разгрузку можно отправлять на [email protected] или сообщать по телефону «горячей линии».
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Фото на обложке: Unsplash
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