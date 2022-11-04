В новогоднее путешествие собирается лишь 12,6% - опрос

Совместный опрос AZIMUT Hotels и «Яндекса», в котором поучаствовало 2 тыс. респондентов, показал, что большинство россиян (66,8%) не планируют новогодние поездки. Из тех, кто все же намерен куда-то выбраться, с направлением и, соответственно, бюджетом определились лишь 27,5%.

Чуть более 20% опрошенных пока еще не определились, поедут ли куда-либо в праздники. И в компаниях считают, что ноябрьские выходные – лучшее время поразмышлять о возможностях новогоднего отдыха.

Точно отправятся в путешествие лишь 12,6% респондентов. Из них 38,5% уедут за границу, а 61,5% отправятся в путешествие по России (преимущественно в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красную Поляну, Казань и Ярославль).

Средний бюджет на новогодний отпуск у 69,9% опрошенных составит 50 тыс. рублей, у 14,1% — 100 тыс. рублей, а у 16% — более 100 тыс. рублей.

При этом, зная направление и примерно понимая бюджет, лишь 5,5% опрошенных россиян уже забронировали отель или тур на праздники.

Большинство оставшихся (50,3%) будут еще 2-3 недели размышлять над выбором. Еще 44,3% смогут принять окончательное решение только существенно ближе к Новому году.

Фото на обложке: Ian Schneider / Unsplash