Как устроена e-com-индустрия? Ответы в подкасте «В один клик»

«В один клик» — это подкаст СберМаркета, аналитического агентства Data Insight и студии подкастов «Либо/Либо». Каждую неделю герои выпусков — представители российских e-com-компаний — вместе с ведущими раскрывают секреты e-commerce и обсуждают тренды индустрии.

Подкаст «В один клик» будет интересен всем, кто хочет узнать, как устроены внутренние процессы компаний, делающих бизнес в одной из самых динамично растущих и развивающихся индустрий — e-commerce.

Ведут подкаст Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам в СберМаркете, и Федор Вирин, партнер агентства Data Insight. Особенность выпусков в том, что в студию приходят непосредственно представители e-com-компаний, среди которых — основатели, директора и руководители внутренних подразделений и вместе с ведущими обсуждают насущные бизнес-вопросы, а также делятся своими успехами и трудностями.

Героем одного из последних выпусков стал Дмитрий Лазарев, генеральный директор Sunlight. Он рассказал, как рекламировать кольца и подвески, которые покупают только по праздникам, как доставлять бриллианты за миллион и закроет ли Sunlight офлайн-точки. Выпуск уже доступен на всех платформах.

Героями третьего сезона также стали:

Елена Бехтина, генеральный директор «Делимобиля»;

Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд»;

Даниил Антоновский, соооснователь сервиса видеоконсультаций с психотерапевтами «Ясно»;

Иван Чулков, руководитель направления маркетинга в категории «Услуги» в «Авито» и другие.

Слушатели узнают из выпусков, какими качествами и знаниями надо обладать, чтобы устроиться на работу в e-com-компанию, как работает онлайн-терапия и нормально ли заниматься с одним психологом всю жизнь, почему за онлайн-школами будущее и как заработать на «Авито».

СберМаркет запустил подкаст «В один клик» в апреле 2021 года, уже вышло два сезона, а третий — сейчас в самом разгаре. В каждом из сезонов — по 10 выпусков, а средняя продолжительность одного выпуска 30-45 минут. Слушать подкаст можно на платформах «Яндекс.Музыка», Apple Podcasts, Google Podcasts и Castbox.

Фото на обложке: Thepanyo / Shutterstock