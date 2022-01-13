«Мегаполис» завершит снос бывшего бизнес-центра пермской группы «Ермак» до конца января

Группа строительных компаний «Мегаполис» в январе 2022 года завершит снос пятиэтажного бизнес-центра финансовой группы «Ермак» в Перми на улице Газеты «Звезда», 5.

99% арендаторов уже покинули здание, строители приступили к демонтажу. На освободившемся месте девелопер возведет многоквартирный дом класса «люкс», сообщил портал Business Class со ссылкой на источник в «Мегаполисе».

Бизнес-центр расположен на базе ПКТБ «Химмаш», которое входило в финансовую группу «Ермак». Здание выкупило с торгов ООО СЗ «Аркада», входящее в «Мегаполис», за 162,2 млн рублей.

В состав приобретенного имущественного комплекса вошли нежилое пятиэтажное здание инженерно-лабораторного корпуса, четырехэтажное здание производственного корпуса со столовой и подвалом, одноэтажные здания вестибюля и проходной и земельный участок площадью более семи тысяч кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО СЗ «Аркада» принадлежит Леониду Крепаку, который также владеет долей в крупнейшей пермской строительной компании «Петрокоминвест». Чистая прибыль компании в 2020 году составила 19,7 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com