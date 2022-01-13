«Мегаполис» завершит снос бывшего бизнес-центра пермской группы «Ермак» до конца января

Группа строительных компаний «Мегаполис» в январе 2022 года завершит снос пятиэтажного бизнес-центра финансовой группы «Ермак» в Перми на улице Газеты «Звезда», 5.
99% арендаторов уже покинули здание, строители приступили к демонтажу. На освободившемся месте девелопер возведет многоквартирный дом класса «люкс», сообщил портал Business Class со ссылкой на источник в «Мегаполисе».
Бизнес-центр расположен на базе ПКТБ «Химмаш», которое входило в финансовую группу «Ермак». Здание выкупило с торгов ООО СЗ «Аркада», входящее в «Мегаполис», за 162,2 млн рублей.
В состав приобретенного имущественного комплекса вошли нежилое пятиэтажное здание инженерно-лабораторного корпуса, четырехэтажное здание производственного корпуса со столовой и подвалом, одноэтажные здания вестибюля и проходной и земельный участок площадью более семи тысяч кв. м.
По данным ЕГРЮЛ, ООО СЗ «Аркада» принадлежит Леониду Крепаку, который также владеет долей в крупнейшей пермской строительной компании «Петрокоминвест». Чистая прибыль компании в 2020 году составила 19,7 млн рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 DevSecOps в России: как заставить методологию работать «на себя»
- 2 Сколько стоит разработать сайт и кто для этого нужен
- 3 Почему в 2021 году выросли цены на ИТ-разработку?
- 4 Разберитесь прямо сейчас, нужна ли вам рекламная кампания по брендовому трафику
- 5 Дешево и необычно: как купить квартиру по схеме краудфандинга
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022