Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов. Житель Московской области, который приехал в Петербурге, находится в тяжелом состоянии в больнице им. Боткина.

В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов
  1. Новости

Первый завозной случай ботулизма зафиксировали в Петербурге. Пациент прибыл из Москвы, где употреблял в пищу салат лобио, сообщает «Фонтанка».

Житель Московской области находится в инфекционной больнице им. Боткина. Его состояние оценивается как тяжелое.

Вспышка ботулизма возникла в России 14 июня. К 25 июня число попавших с этим заболеванием в больницы человек превысило 300. 24 июня в Костромской области один заболевший скончался.

Причиной вспышки заболевания стали салаты от «Кухни на районе» и «Гастропорт», которые люди употребляли в пищу. В рамках расследования вспышки заболевания задержаны три человека, возбуждены уголовные дела.

Фото на обложке: KamranAydinov.az / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Трое фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали меру пресечения
  2. 2 «Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм
  3. 3 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  4. 4 Bonduelle решила русифицировать бренд на российском рынке
  5. 5 Сервисы Level Kitchen и My Food начали работать в Костроме, Ставрополе и Горячем Ключе
Deep Food Tech Conference 2024
Все о новой food tech реальности
Стать участником

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2024

Программа для московских предпринимателей в сфере сервиса от МБМ

25 июня 2024

Industrix

25 июня 2024

День инвестора в МШУ Сколково

25 июня 2024

Business Travel Tech

26 июня 2024

Фонд немалого бизнеса от Альфа Банка

Все ВОЗМОЖНОСТИ