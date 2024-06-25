В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов. Житель Московской области, который приехал в Петербурге, находится в тяжелом состоянии в больнице им. Боткина.
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Первый завозной случай ботулизма зафиксировали в Петербурге. Пациент прибыл из Москвы, где употреблял в пищу салат лобио, сообщает «Фонтанка».
Житель Московской области находится в инфекционной больнице им. Боткина. Его состояние оценивается как тяжелое.
Вспышка ботулизма возникла в России 14 июня. К 25 июня число попавших с этим заболеванием в больницы человек превысило 300. 24 июня в Костромской области один заболевший скончался.
Причиной вспышки заболевания стали салаты от «Кухни на районе» и «Гастропорт», которые люди употребляли в пищу. В рамках расследования вспышки заболевания задержаны три человека, возбуждены уголовные дела.
Фото на обложке: KamranAydinov.az /
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