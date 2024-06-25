В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов. Житель Московской области, который приехал в Петербурге, находится в тяжелом состоянии в больнице им. Боткина.

В Петербурге зафиксировали первый завозной случай ботулизма после употребления отравленных салатов

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