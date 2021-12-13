В подмосковных ЖК установили фандоматы для сбора бутылок и банок емкостью 300 кг

Группа компаний «Самолет» закупила для своих ЖК в Московской области фандоматы повышенной вместимости — до 300 кг каждый, что эквивалентно 10 тысячам единиц бутылок и банок.

В обмен на пластиковые бутылки и алюминиевые банки жителям ЖК предлагают скидки и бонусы. Внутри фандоматов отходы сдавливает пресс, сообщил «Российский экологический оператор» (РЭО).

Фандоматы установлены компанией Ecoplatform в жилых комплексах «Остафьево», «Томилино Парк», «Химки», «Пригород Лесное», «Люберцы» и квартал «Спутник». Жители уже сдали более 170 тысяч единиц тары.

Больше всего бутылок и банок отнесли в устройства жильцы кварталов «Пригород Лесное» и «Люберцы» — более 55 тысяч единиц. Вскоре для них установят по второму фандомату.

«Мы рассматриваем возможность включить подобный формат в проект по установке фандоматов контейнерного типа на территории различных регионов РФ», — отметил советник генерального директора РЭО Михаил Панченко.

Ecoplatform выступает одним из участником пилотного проекта РЭО по запуску сети 10 тысяч фандоматов в 10 субъектах РФ. Свои автоматы компания уже установила в 14 регионах России и четырех зарубежных странах, было отправлено на переработку более 7 млн единиц тары.

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Фото: РЭО