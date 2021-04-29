В работе «Билайна» произошёл сбой

Андрей Шляховский
Клиенты мобильного оператора «Билайн» из центральной части России массово жалуются на нестабильную работу мобильной связи и интернета.
В работе «Билайна» произошёл сбойАндрей Шляховский
Компания признала проблемы и принесла абонентам извинения.
В настоящий момент у части абонентов Билайн могут наблюдаться затруднения в работе услуг связи. Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возникшие неудобства— Билайн (@Beeline_RUS) April 29, 2021
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