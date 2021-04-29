Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В работе «Билайна» произошёл сбой

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Клиенты мобильного оператора «Билайн» из центральной части России массово жалуются на нестабильную работу мобильной связи и интернета.

В работе «Билайна» произошёл сбой

Компания признала проблемы и принесла абонентам извинения.

Новость дополняется.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выручка выросла почти в 2 раза: Delivery Club отчитался за первый квартал года
  2. 2 «Тинькофф» купил «Кошелёк» — сервис бесконтактной оплаты и хранения карт
  3. 3 Sephora оказалась в центре скандала: ритейлер продавал просроченную косметику
  4. 4 ВТБ создал «бизнес-лигу» для предпринимателей
  5. 5 Раунд на $7 миллионов для Muncher: Стартап в формате «dark kitchens» привлёк инвестиции на экспансию
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

Все ВОЗМОЖНОСТИ