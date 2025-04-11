В работе «Яндекс Почты» произошел сбой 11 апреля

Жалобы начали поступать примерно в 13:00 мск. Пользователи отмечали проблемы с загрузкой сервиса на мобильных устройствах и компьютерах. «"Яндекс Почта" сбоит, предлагает перейти на легкую версию — но та тоже работает очень ненадежно», — сообщил один из россиян.





Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





Пик жалоб пришелся на 13:05 мск. К этому моменту о неполадках в работе «Яндекс Почты» заявил 841 пользователь. Наибольшее число жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской области, Московской области и Нижегородской области.

«Пользователи испытывали сложности с доступностью веб-версии "Почты". Наша команда устранила неполадки. Сейчас сервис работает в штатном режиме», — сообщили Русбейс в пресс-службе сервиса.

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