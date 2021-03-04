В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Екатерина Кочкина
В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой. Большинство пользователей Downdetector столкнулись с неполадками в «Яндекс.Почте».
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбойЕкатерина Кочкина
18% пользователей отмечают, что не работает сайт компании. 81% указывают, что не могут воспользоваться электронной почтой.
Неполадки наблюдаются в разных городах России. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Пик сообщений о сбоях пришелся на 17:03 (мск). На момент написания новости жалобы продолжают поступать.
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