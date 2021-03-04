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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой. Большинство пользователей Downdetector столкнулись с неполадками в «Яндекс.Почте».

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

18% пользователей отмечают, что не работает сайт компании. 81% указывают, что не могут воспользоваться электронной почтой.

Неполадки наблюдаются в разных городах России. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

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Пик сообщений о сбоях пришелся на 17:03 (мск). На момент написания новости жалобы продолжают поступать.

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