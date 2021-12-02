Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Роскомнадзоре запланировали блокировку еще шести VPN-сервисов

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

В Роскомнадзоре запланировали ограничить работу в России еще шести VPN-сервисов. Соответствующее уведомление появилось на сайте ведомства 2 декабря. 

В Роскомнадзоре запланировали блокировку еще шести VPN-сервисов

Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel. По данным службы, их используют в России для доступа к запрещенной законом информации.

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN... для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — отмечается в сообщении службы.

В какие именно ведомства направлены запросы в Роскомнадзоре не уточнили.

Роскомнадзор 3 сентября заблокировал VPN-сервисы Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. По данным ведомства, «использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».

В середине июня ведомство ограничило работу в России сервисов VyprVPN и Opera VPN, однако сохранило возможность использовать их для «белого списка» 130 компаний. 

В 2019 году Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требование о подключении к ФГИС, которая содержит реестр запрещенной в РФ информации. Пока к системе подключился только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского».

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
  2. 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  3. 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  4. 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  5. 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников

ВОЗМОЖНОСТИ

02 декабря 2021

Школа стартапов Skolkovo

02 декабря 2021

Moscow Secure Traffic

03 декабря 2021

BCS Coding Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ