В Роскомнадзоре запланировали блокировку еще шести VPN-сервисов

В Роскомнадзоре запланировали ограничить работу в России еще шести VPN-сервисов. Соответствующее уведомление появилось на сайте ведомства 2 декабря.

Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel. По данным службы, их используют в России для доступа к запрещенной законом информации.

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN... для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — отмечается в сообщении службы.

В какие именно ведомства направлены запросы в Роскомнадзоре не уточнили.

Роскомнадзор 3 сентября заблокировал VPN-сервисы Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. По данным ведомства, «использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».

В середине июня ведомство ограничило работу в России сервисов VyprVPN и Opera VPN, однако сохранило возможность использовать их для «белого списка» 130 компаний.

В 2019 году Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требование о подключении к ФГИС, которая содержит реестр запрещенной в РФ информации. Пока к системе подключился только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского».

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Фото на обложке: pexels.com