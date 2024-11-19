В России создадут базу с биометрией кибермошенников

В России появится база с образцами голосов кибермошенников, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом он сказал, выступая на на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», передает «Интерфакс».

«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны формировать базу биометрических образцов мошенников», — отметил министр.

По его словам, база позволит операторам связи прекращать звонок, если голос одного из собеседников совпадает с биометрическим образцом преступника. Анализ будет производиться с помощью искусственного интеллекта, взаимодействие операторов с единой базой будет прописано на законодательном уровне, добавил Шадаев.

Он пояснил, что эти меры включат в новой «большой закон», направленный на повышение кибербезопасности россиян.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что под эгидой нацпроекта «Экономика данных» в России будет создана единая антифрод-платформа. Правительство разработает ее совместно с Банком России. Инициатива обеспечит взаимодействие государства и бизнеса в борьбе с киберпреступностью. Платформа позволит выявлять фишинговые сайты, телефоны и учетные записи мошенников, а также подозрительные банковские переводы, говорится на сайте правительства.

По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, ущерб от киберпреступлений в России за первые девять месяцев 2024 года превысил 116 млрд рублей. Министр подчеркнул, что доля киберпреступлений от общего числа правонарушений достигла 40%, а по тяжким и особо тяжким составам приближается к 60%.

Ранее Роскомнадзор опубликовал статистику утечек записей персональных данных россиян. По данным ведомства, с начала года в интернете появились более 600 млн записей, причем 500 млн из них попали в сеть в рамках одной утечки.

Председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Владимир Новиков в начале ноября предлагал выплачивать пострадавшим от утечек россиянам до 5 тыс. рублей. Общий лимит страхового покрытия ущерба от утечек данных может быть установлен в пределах 1 млрд рублей в зависимости от объема хранимых компанией персданных, подчеркнул эксперт.