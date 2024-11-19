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В России создадут базу с биометрией кибермошенников

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Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

В России появится база с образцами голосов кибермошенников, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом он сказал, выступая на на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», передает «Интерфакс».

В России создадут базу с биометрией кибермошенников
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«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны формировать базу биометрических образцов мошенников», — отметил министр.

По его словам, база позволит операторам связи прекращать звонок, если голос одного из собеседников совпадает с биометрическим образцом преступника. Анализ будет производиться с помощью искусственного интеллекта, взаимодействие операторов с единой базой будет прописано на законодательном уровне, добавил Шадаев.

Он пояснил, что эти меры включат в новой «большой закон», направленный на повышение кибербезопасности россиян.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что под эгидой нацпроекта «Экономика данных» в России будет создана единая антифрод-платформа. Правительство разработает ее совместно с Банком России. Инициатива обеспечит взаимодействие государства и бизнеса в борьбе с киберпреступностью. Платформа позволит выявлять фишинговые сайты, телефоны и учетные записи мошенников, а также подозрительные банковские переводы, говорится на сайте правительства.

По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, ущерб от киберпреступлений в России за первые девять месяцев  2024 года превысил 116 млрд рублей. Министр подчеркнул, что доля киберпреступлений от общего числа правонарушений достигла 40%, а по тяжким и особо тяжким составам приближается к 60%.

Ранее Роскомнадзор опубликовал статистику утечек записей персональных данных россиян. По данным ведомства, с начала года в интернете появились более 600 млн записей, причем 500 млн из них попали в сеть в рамках одной утечки.

Председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Владимир Новиков в начале ноября предлагал выплачивать пострадавшим от утечек россиянам до 5 тыс. рублей. Общий лимит страхового покрытия ущерба от утечек данных может быть установлен в пределах 1 млрд рублей в зависимости от объема хранимых компанией персданных, подчеркнул эксперт.

Фото на обложке: Lemon_tm / Getty Images

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