В России создадут базу с биометрией кибермошенников

В России появится база с образцами голосов кибермошенников, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом он сказал, выступая на на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», передает «Интерфакс».
- Новости
«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны формировать базу биометрических образцов мошенников», — отметил министр.
По его словам, база позволит операторам связи прекращать звонок, если голос одного из собеседников совпадает с биометрическим образцом преступника. Анализ будет производиться с помощью искусственного интеллекта, взаимодействие операторов с единой базой будет прописано на законодательном уровне, добавил Шадаев.
Он пояснил, что эти меры включат в новой «большой закон», направленный на повышение кибербезопасности россиян.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что под эгидой нацпроекта «Экономика данных» в России будет создана единая антифрод-платформа. Правительство разработает ее совместно с Банком России. Инициатива обеспечит взаимодействие государства и бизнеса в борьбе с киберпреступностью. Платформа позволит выявлять фишинговые сайты, телефоны и учетные записи мошенников, а также подозрительные банковские переводы, говорится на сайте правительства.
По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, ущерб от киберпреступлений в России за первые девять месяцев 2024 года превысил 116 млрд рублей. Министр подчеркнул, что доля киберпреступлений от общего числа правонарушений достигла 40%, а по тяжким и особо тяжким составам приближается к 60%.
Ранее Роскомнадзор опубликовал статистику утечек записей персональных данных россиян. По данным ведомства, с начала года в интернете появились более 600 млн записей, причем 500 млн из них попали в сеть в рамках одной утечки.
Председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Владимир Новиков в начале ноября предлагал выплачивать пострадавшим от утечек россиянам до 5 тыс. рублей. Общий лимит страхового покрытия ущерба от утечек данных может быть установлен в пределах 1 млрд рублей в зависимости от объема хранимых компанией персданных, подчеркнул эксперт.
Фото на обложке: Lemon_tm / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Минцифры рассмотрит введение единых тарифов для программы поиска уязвимостей в IT
- 2 Минцифры сохранило возможность продавать сим-карты вне салонов
- 3 Минцифры хочет обязать госкорпорации выводить внутренние IT-продукты на рынок
- 4 Рост биткоина и спроса на бургерные, новости OpenAI, Anthropic, «Победы» и «Музторга»: главное для бизнеса 9 ноября
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2024
20 ноября 2024
21 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024