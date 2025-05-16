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В России появилась новая технология для оптимизации ИИ-выдачи

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Российское агентство «Комреда» анонсировало запуск технологии GEO (Generative Engine Optimization), призванной повысить точность ответов нейросетей (таких как ChatGPT, Perplexity и Gemini) в поисковых запросах. В отличие от традиционных поисковых систем, которые возвращают ссылки на источники, чат-боты сразу выдают готовые ответы с указанием названий компаний и брендов, основанных на авторитетных данных, рассказали Русбейс в компании.

В России появилась новая технология для оптимизации ИИ-выдачи
  1. Новости

Новая программа осуществляет глубокую аналитику ответов нейросетей, прогоняя сотни промптов через разные модели и фиксируя, как часто упоминаются определенные бренды и их конкуренты. Анализ включает такие метрики, как общее количество упоминаний и видимость брендов в ответах искусственного интеллекта (ИИ). При необходимости можно целенаправленно создавать контент в ряде источников, влияющих на алгоритм, что обеспечит более частое упоминание бренда в ответах нейросети.

CTO компании Neuragency Гегам Шакарян отметил, что ответы ИИ динамичны и зависят от актуальной информации в интернете. Эффективность нового инструмента заключается в многократных запусках для формирования более полной и статистически обоснованной картины. Он добавил, что в ближайшем будущем компании будут оптимизировать онлайн-контент не только для традиционного SEO, но и для нейросетевого SEO, что станет важным аспектом для видимости в ИИ-выдаче.

Фото на обложке: Steve Johnson / Unsplash

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