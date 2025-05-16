В России появилась новая технология для оптимизации ИИ-выдачи

Российское агентство «Комреда» анонсировало запуск технологии GEO (Generative Engine Optimization), призванной повысить точность ответов нейросетей (таких как ChatGPT, Perplexity и Gemini) в поисковых запросах. В отличие от традиционных поисковых систем, которые возвращают ссылки на источники, чат-боты сразу выдают готовые ответы с указанием названий компаний и брендов, основанных на авторитетных данных, рассказали Русбейс в компании.

Новая программа осуществляет глубокую аналитику ответов нейросетей, прогоняя сотни промптов через разные модели и фиксируя, как часто упоминаются определенные бренды и их конкуренты. Анализ включает такие метрики, как общее количество упоминаний и видимость брендов в ответах искусственного интеллекта (ИИ). При необходимости можно целенаправленно создавать контент в ряде источников, влияющих на алгоритм, что обеспечит более частое упоминание бренда в ответах нейросети.

CTO компании Neuragency Гегам Шакарян отметил, что ответы ИИ динамичны и зависят от актуальной информации в интернете. Эффективность нового инструмента заключается в многократных запусках для формирования более полной и статистически обоснованной картины. Он добавил, что в ближайшем будущем компании будут оптимизировать онлайн-контент не только для традиционного SEO, но и для нейросетевого SEO, что станет важным аспектом для видимости в ИИ-выдаче.

Фото на обложке: Steve Johnson / Unsplash