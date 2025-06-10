В России появился новый долларовый миллиардер

Стоимость акций ПАО «Промомед» на «Московской бирже» 9 июня превысила 420,8 рубля. Таким образом, пакет предпринимателя оценивался в 78,4 млрд рублей.

Петр Белый, родившийся в 1972 году, получил медицинское образование в Московском государственном медико-стоматологическом университете. В 2005 году он основал «Промомед», который со временем превратился в крупного игрока на рынке. В структуру компании вошли научно-исследовательский центр (R&D) и производственное предприятие «Биохимик».

На сегодняшний день «Промомед» предлагает ассортимент из более чем 350 препаратов, охватывающих ключевые сегменты фармрынка. Компания выпускает «Квинсенту», аналог «Оземпика», и другие подобные препараты, используемые для похудения.

Важным этапом в развитии компании стало проведение IPO на Московской бирже в июле 2024 года.

Миллиардер Белый стал пятым в России, заработавшим огромное состояние на лекарствах.

Среди самых успешных предпринимателей в фармацевтической отрасли — совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков. Их активы включают доли в крупнейших российских фармпроизводителях, таких как «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум». Кроме них, в список миллиардеров входят основатели «Р-фарм» Алексей Репик и создатель «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Не менее значимыми фигурами в этой сфере являются владельцы дистрибьюторских сетей. Вадим Якунин возглавляет группу «Протек», а Эдуард Нетылько управляет фармацевтической компанией «Пульс».

Фото на обложке: Дмитрий Рухлецкий / Росконгресс