Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В помощь фудтеху: В России появится цифровая база знаний о продуктах питания

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Mail.ru Group реализует проект цифровизации Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова (ФНЦ). Сейчас партнеры совместно разрабатывают план трансформации базы знаний о химическом составе продуктов питания.

В помощь фудтеху: В России появится цифровая база знаний о продуктах питания

Ученые сформируют уникальную объединенную базу знаний и запустят портал для доступа к совокупности данных о составе продуктов питания, сообщила пресс-служба Mail.ru Group. Воспользоваться новым сервисом смогут компании, которым необходимо постоянно сверять практику с современными стандартами, чтобы выпускать пищевую продукцию высокого качества.

Mail.ru Group поделится с ФНЦ технологиями искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, а также другими знаниями:

  • в области экспертизы;
  • в сфере разработки и развития современных цифровых сервисов;
  • в сфере реализации проектов на базе облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Вице-президент Mail.ru Group по В2В коммерции и операционному управлению Элина Исагулова подчеркнула, что сейчас цифровизация охватывает практически все отрасли экономики — это растущий тренд.

По ее словам, партнерство с будет способствовать повышению качества продуктов питания отечественного производства. Директор ФНЦ Оксана Кузнецова отметила, что их коллектив рассматривает партнерство с Mail.ru Group как шанс совершить очередной рывок в своем развитии. 

Фото: Limages Studio / Shutterstock

Стартап-экосистема Казахстана

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Защита для бизнеса
Забудь о проблемах с безопасностью
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 марта 2021

DEMHAСK2 — хакатон от Роскомсвободы и Privacy Accelerator

12 марта 2021

Международная олимпиада по анализу данных IDAO-2021

15 марта 2021

Акселератор — MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма