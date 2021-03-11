В помощь фудтеху: В России появится цифровая база знаний о продуктах питания

Mail.ru Group реализует проект цифровизации Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова (ФНЦ). Сейчас партнеры совместно разрабатывают план трансформации базы знаний о химическом составе продуктов питания.

Ученые сформируют уникальную объединенную базу знаний и запустят портал для доступа к совокупности данных о составе продуктов питания, сообщила пресс-служба Mail.ru Group. Воспользоваться новым сервисом смогут компании, которым необходимо постоянно сверять практику с современными стандартами, чтобы выпускать пищевую продукцию высокого качества.

Mail.ru Group поделится с ФНЦ технологиями искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, а также другими знаниями:

в области экспертизы;

в сфере разработки и развития современных цифровых сервисов;

в сфере реализации проектов на базе облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Вице-президент Mail.ru Group по В2В коммерции и операционному управлению Элина Исагулова подчеркнула, что сейчас цифровизация охватывает практически все отрасли экономики — это растущий тренд.

По ее словам, партнерство с будет способствовать повышению качества продуктов питания отечественного производства. Директор ФНЦ Оксана Кузнецова отметила, что их коллектив рассматривает партнерство с Mail.ru Group как шанс совершить очередной рывок в своем развитии.



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