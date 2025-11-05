В России появятся SIM-карты для детей — родители смогут отслеживать геолокацию ребенка без заявлений
Детский тариф: в России появятся SIM-карты для ребенка
Минцифры России запускает проект по внедрению детских SIM-карт, оформляемых с согласия родителей. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, нововведение позволит взрослым получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Проект направлен на повышение цифровой безопасности несовершеннолетних и контроль за их онлайн-активностью.
Детские SIM-карты можно будет оформить с согласия родителей
Проект по внедрению таких SIM-карт Минцифры начало обсуждать ещё в августе 2025 года, предложив обязать операторов связи разработать отдельный пакет услуг для детей до 14 лет. Максута Шадаев отмечал, что детские SIM-карты будут иметь предустановленные ограничения, исключающие доступ к опасным цифровым сервисам.
По проекту Минцифры, SIM-карты должны оформляться в виде отдельного детского тарифа, отличного от стандартных номеров: к ней автоматически применяются настройки безопасности и ограничения по возрасту. Родители смогут настраивать фильтрацию контента, определяя, какие сайты и приложения доступны ребёнку.
Родители получат доступ к геолокации детей без дополнительных заявлений
Одним из ключевых элементов нововведения станет возможность автоматического получения данных о геопозиции ребёнка. Родителям не придётся подавать заявление в операторскую компанию или госорганы — данные о передвижении будут доступны в рамках договора обслуживания.
В России установлены штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам
С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила использования SIM-карт: запрещено передавать их третьим лицам, за исключением близких родственников. Родители могут покупать SIM-карты для детей, а взрослые — для пожилых родителей. Исключения предусмотрены для супругов, родителей, детей, братьев, сестёр, бабушек, дедушек и внуков — согласно Семейному кодексу РФ.
Кратковременная передача телефона, например, чтобы позвонить или выйти в интернет, не считается нарушением. Также правила не распространяются на передачу телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных вызовов.
За незаконную передачу SIM-карт установлены штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
В России ввели ограничение по количеству номеров — не более 20 на человека
С 1 ноября 2025 года также вступила в силу новая норма федерального закона, которая разрешает операторам блокировать SIM-карты при превышении лимита в 20 номеров на одного человека.
Проверить количество зарегистрированных номеров можно в разделе «Мои SIM-карты» на портале «Госуслуги». Там же пользователи могут заблокировать неизвестные номера или установить самозапрет на оформление новых договоров связи.
Фото: FreshSplash / Getty Images
