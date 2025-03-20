В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу несовершеннолетним

Глава совета также предложил ввести обязательную сертификацию чипсов для контроля содержания трансжиров и ограничить их рекламу — аналогично алкоголю и никотинсодержащей продукции. По его словам, высокая ставка акциза снизит уровень потребления и обеспечит дополнительные средства для социальных программ.

Зачем акциз? В 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в том числе чипсов, аргументировал Павлов. Он сослался на исследование организации, согласно которому в 2023 году чипсы возглавили список самых опасных продуктов.

Павлов напомнил, что правительство уже вводило меры по борьбе с «вредной» едой. С 2023 года акцизом облагаются сахаросодержащие напитки, а с октября того же года ставка НДС на гамбургеры, сэндвичи и чизбургеры была повышена с 10% до 20%.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова отметила, что большинство чипсов содержат ароматические добавки, соль и глюконат натрия, которые вредны для здоровья, особенно для людей с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желудочно-кишечного тракта, диабета и гипертонии.

Позиция законодателей. Глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов сомневается в эффективности запрета продажи чипсов несовершеннолетним. Он заявил, что нужно говорить не о запрете, а об изменении модели поведения родителей и детей, которые должны осознавать ценность здорового образа жизни.

Инициатива введения акциза на чипсы уже рассматривалась в Госдуме. Законопроект о введении акцизов на вредную пищу, в том числе чипсы и газированную воду, в декабре 2016 года внес депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев. В январе 2017 года законопроект был отклонен. «Здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», — объяснил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.

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