В России резко подскочил спрос на криптовалюту

Спрос на криптовалюту в России подскочил в 3-5 раз на фоне ограничения операций с долларом и евро. Россияне используют стейблкойны для вывода средств за рубеж.

На фоне ограничения операций с долларом и евро россияне резко увеличили вложения в криптовалюту, сообщил «Коммерсантъ».

По данным сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова рост объемов в первую очередь наблюдается со стейблкойнами (привязаны к курсу доллара), в частности Tether (USDT). Россияне покупают их с целью быстро выйти в валюту за границей. Рост объемов операций клиентов вырос в три-пять раз, сообщил Некрасов.

Согласно данным аналитической компании Kaiko, в конце февраля 2022 года объемы торгов USDT за рубли подскочили до десятимесячного максимума. Bloomberg также со ссылкой на Kaiko сообщил, что 5 марта объем торгов USDT к рублю составлял 2,6 млрд рублей, а 6 марта — 1,4 млрд рублей. Объем операций с биткойном достигал 2 млрд рублей. При этом еще в начале февраля среднедневной объем торгов был в районе 300 млн рублей.

По словам Романа Некрасова, также увеличился поток клиентов в физические офисы продаж криптовалюты. Обычно в них приходят россияне с крупными суммами, которые консультируются по вопросу, как выходить из крипты в фиат после выезда за границу. Кроме того, майнерам стали предлагатть выкупить их криптовалюту по курсу, превыщающему биржевой.

Также наблюдается рост объема купли и продажи криптовалют на p2p-площадках, сообщил маркетинговый директор Cryptorg Андрей Подолян. На таких площадках операции с криптовалютой проходят между физлицами. Площадка в данном случае выступает посредником между продавцом и покупателем, а также является гарантом сделки. После p2p-покупки криптовалюты ее переводят на свой криптокошелек, а за границей выводят в обычную валюту через криптообменник или карту местного банка.

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