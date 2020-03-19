В России умер первый больной коронавирусом

В России зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. 79-летняя женщина скончалась от осложнений. Об этом в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пенсионерка умерла от пневмонии, которая осложнилась сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020

Пациентку госпитализировали 13 марта, но по настоянию родственников 14 марта перевели в частную клинику, рассказали в оперативном штабе по коронавирусу. После того, как анализ подтвердил наличие вируса, женщину перевели в инфекционную больницу в изолированный бокс.

Сейчас близкие пациентки находятся под медицинским наблюдением. Ни у кого из них не выявлены тяжелые симптомы заболевания.

На сегодняшний день в России насчитывается 147 инфицированных коронавирусом, выздоровели 5 человек. Больше всего больных в Москве — 86 человек.

Отслеживать распространение вируса можно по карте, созданной «Яндексом».

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