Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России умер первый больной коронавирусом

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В России зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. 79-летняя женщина скончалась от осложнений. Об этом в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России умер первый больной коронавирусом

Пенсионерка умерла от пневмонии, которая осложнилась сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией.

Пациентку госпитализировали 13 марта, но по настоянию родственников 14 марта перевели в частную клинику, рассказали в оперативном штабе по коронавирусу. После того, как анализ подтвердил наличие вируса, женщину перевели в инфекционную больницу в изолированный бокс.

Сейчас близкие пациентки находятся под медицинским наблюдением. Ни у кого из них не выявлены тяжелые симптомы заболевания.

На сегодняшний день в России насчитывается 147 инфицированных коронавирусом, выздоровели 5 человек. Больше всего больных в Москве — 86 человек.

Отслеживать распространение вируса можно по карте, созданной «Яндексом».

Фото: sfam_photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

19 — 26 марта 2020

DIGITAL HR

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ