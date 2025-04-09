На российских маркетплейсах возник острый дефицит одежды с Овечкиным

«Сильнейший дефицит и неудовлетворенный спрос — в категории джерси и майки с Овечкиным. Эти товары уже хорошо продаются, но в среднем теряют от 100% до 600% потенциальной выручки из-за нехватки наличия», — рассказал Русбейс эксперт-аналитик сервиса MPSTATS Константин Готовчиков.

По словам эксперта, у этих товаров упущенная выручка значительно превышает фактическую, а продажи уже высокие, что означает, что товар пользуется спросом, но его регулярно не хватает на складе.

Топ-позиции товаров с Александром Овечкиным в апреле:

Майка хоккейная с Александром Овечкиным

Джерси Washington Capitals OVECHKIN NHL

Хоккейное джерси НХЛ Александр Овечкин

В топе по популярности оказалась книга «Легенда хоккея. Овечкин», но ее тиража пока достаточно.

«Книги — это товары, у которых Lost profit = 0, а продажи и выручка тоже высокие. Предложение покрывает спрос. Книги об Овечкине стабильно продаются и не теряют выручку — запасы корректны», — сообщил Готовчиков.

Эксперты аналитической системы WeCheck подтверждают, что рост спроса сдерживает небольшое количество товаров с Овечкиным.

«На текущий момент на Wildberries всего 2100 таких товаров. Возможно, на днях, пока изготовят и отгрузят, пойдет движение, потому что пока резкого бума нет — нет предложения», — заявили в WeCheck.

Ожидается, что к середине апреля селлеры ликвидируют дефицит. Товары будут завозить из Китая, а на месте делать принт.

«Бум товаров прогнозируем где-то через неделю», — заявил представитель сервиса.

Некоторые продавцы начали готовиться к рекорду Овечкина заранее и закупили товар.

«Продавцы Ozon быстро отреагировали на рост интереса к Александру Овечкину — ассортимент товаров с его изображением за март вырос на 35% по сравнению с январем», — сообщил Русбейс в пресс-службе маркетплейса Ozon.

Болельщики уже «жили в ожидании нового рекорда», добавили в Wildberries.

«Если сравнить прошлую неделю (31 марта — 6 апреля), когда болельщики уже жили в ожидании нового рекорда, с предшествующей ей неделей (23 — 30 марта), то продажи выросли в два раза», — заявили в маркетплейсе.

Для ряда селлеров рекорд Овечкина — это шанс заработать.

«Такие всплески часто становятся хорошим шансом для новых игроков в торговле: кто первым "подсуетится" и выведет на маркетплейсы нужный товар, тот и получит свою долю ажиотажного спроса. В этом смысле сам производитель "вчера еще не существовал" — но сегодня он уже звезда на Wildberries или Ozon», — рассказал Русбейс пиар-консультант с опытом работы в крупнейших маркетплейсах Денис Голдман.

По словам эксперта, на фоне ажиотажного спроса на товары с Александром Овечкиным действительно вполне возможен временный дефицит — это типичная реакция маркетплейсов на резкие всплески интереса. Но такие дефициты, как правило, краткосрочные и зависят от нескольких факторов.

«Во-первых, все зависит от конкретного товара: книжки, футболки, постеры — у каждого разная производственная и логистическая цепочка. Если речь идет, например, о книгах — нужно понимать, кто издатель, есть ли у него запасы на складе, как быстро он может допечатать тираж. С одеждой проще — футболки с принтами легко делают на месте, и мелкие производители могут быстро подхватить волну.

Во-вторых, важно, кто именно производитель. Если это официальный мерч — то возможны задержки, особенно если он печатается или шьется за рубежом, например, в Китае, Турции или даже США. Тогда логистика займет пару недель или больше. Но чаще всего рынок "подхватывают" локальные производители или даже небольшие студии, которые быстро реагируют на спрос, особенно если это касается принтов, наклеек, брелоков и другой "быстрой" продукции», — считает Голдман.

Популярностью Овечкина уже успели воспользоваться селлеры из других товарных категорий.

«Когда появляется тренд, многие продавцы добавляют ключи в свои товары для роста просмотров. Например, запрос "овечкин" был замечен у спортивных товаров, не относящихся к нему. Так делали и с дубайским шоколадом», — пояснил Константин Готовчиков из сервиса MPSTATS.

Фото на обложке: Bukharev Oleg / Shutterstock / FOTODOM