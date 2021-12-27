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В России запатентовали новую версию УАЗ «Профи»

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Патентные изображения новинки находятся в открытой базе Роспатента. Точные характеристики автомобиля пока не известны, по чертежам виден только трехстворчатый кузов машины.

В России запатентовали новую версию УАЗ «Профи»

Патентообладателем в заявке значится Дмитрий Бузин, так же зовут гендиректора и генерального конструктора «Коломенского опытно-механического завода» (КОМЗ), который ранее уже изготавливал подобные кузова.

Многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи»/Роспатент

Эта модификация «Профи» отличается наличием трехстворчатого кузова, дверцы которого открываются сзади и по бокам. Такой фургон можно использовать не только в грузоперевозках, но и в качестве фудтрака, торговой или кофе-лавки.

Напомним, что гузоподъемность УАЗ «Профи» составляет 1,5 тонны, он оснащен зависимой пружинной подвеской спереди и зависимой рессорной со стабилизатором поперечной устойчивости сзади. В списке силовых агрегатов есть 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 литра или его газовая версия мощностью 143 л. с. Пару агрегатам составляет 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод.

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Фото: OlegDoroshin/Shutterstock

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