В России запатентовали новую версию УАЗ «Профи»

Патентные изображения новинки находятся в открытой базе Роспатента. Точные характеристики автомобиля пока не известны, по чертежам виден только трехстворчатый кузов машины.
Патентообладателем в заявке значится Дмитрий Бузин, так же зовут гендиректора и генерального конструктора «Коломенского опытно-механического завода» (КОМЗ), который ранее уже изготавливал подобные кузова.
Многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи»/Роспатент
Эта модификация «Профи» отличается наличием трехстворчатого кузова, дверцы которого открываются сзади и по бокам. Такой фургон можно использовать не только в грузоперевозках, но и в качестве фудтрака, торговой или кофе-лавки.
Напомним, что гузоподъемность УАЗ «Профи» составляет 1,5 тонны, он оснащен зависимой пружинной подвеской спереди и зависимой рессорной со стабилизатором поперечной устойчивости сзади. В списке силовых агрегатов есть 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 литра или его газовая версия мощностью 143 л. с. Пару агрегатам составляет 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод.
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Фото: OlegDoroshin/Shutterstock
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