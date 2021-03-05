В России запущена первая пользовательская сеть 5G

МТС включила первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы. В компании пояснили, что абоненты, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G. Как говорится в релизе компании, поступившем в редакцию RB.ru, абоненты МТС в Москве, использующие 5G-совместимые смартфоны, теперь смогут подключаться к 5G-интернету в 14 наиболее популярных местах столицы.

«Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Он добавил, что специалисты компании при этом будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг.



Так, сеть 5G можно «поймать» в «Никольском пассаже» в Ветошном переулоке, отеле «St. Regis Москва Никольская», на улицах Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, в Театральном проезде, ЦУМе, на Москворецкой набережной и других местах.

Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G доступна на сайте МТС. В компании подчеркнули, что самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов МТС. Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика.

Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».



Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону её действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

Фото: Wisyandi tamrin/Shutterstock