В российской IT-индустрии дефицит специалистов составляет 1 млн человек

В России сформировался огромный спрос на работников IT-индустрии, в стране не хватает 1 млн специалистов в области информационных технологий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы очень здорово развиваем нашу IT-индустрию. Были выпущены два пакета мер поддержки, которые принесли в налоговом балансе 49 млрд рублей. Сейчас на выходе третий пакет. Это приводит к тому, что существует огромный спрос на специалистов, на программистов, на дата-сайентистов и все такие специальности. По разным оценкам дефицит составляет в районе миллиона специалистов. Их нужно готовить со школьной семьи», — сказал Чернышенко.
Для удовлетворения спроса на данных специалистов был подготовлен федеральный проект по обучению новым цифровым специализациям талантливых школьников и студентов.
Вице-премьер добавил, что 2021 год ускорил цифровую трансформацию в мире из-за пандемии коронавируса. В России активно развивается интернет. Доступом в сеть планируется обеспечить Арктику, Командорские острова, Северный широтный ход, поселки с населением менее 200 человек.
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Фото на обложке: Unsplash
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