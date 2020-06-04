СМИ: в РВК прошли обыски

В офисе Российской венчурной компании (РВК) и в доме ее гендиректора Александра Повалко сегодня прошли обыски. Руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД провели обыски рано утром. В ходе обысков в том числе изымались документы и информация на электронных носителях. Как отмечает издание, после обысков гендиректора РВК могут вызвать на допрос в следственный департамент (СД) МВД.

Как сообщили в самой РВК, компания оказывает полиции необходимое содействие.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012-2016 годов. Компания, руководство работают в штатном режиме», — прокомментировали Rusbase в РВК.

По информации источников «Коммерсанта», СД МВД возбудил уголовное дело по материалам СЭБ ФСБ по части 2 статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий. По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей.

Пока речь идет о $600 тысячах, но, как утверждают источники газеты, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

По словам источников издания, уголовное дело выросло из другого расследования. Речь идет об уголовном преследовании бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Они обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей.

Рязанцев и Чучкевич были арестованы по ходатайствам следствия: им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. Однако в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова обвиняемые были освобождены.

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