В Санкт-Петербурге более 120 компаний объявили о бойкоте QR-кодов

В Санкт-Петербурге более 120 компаний присоединились к акции «Барное сопротивление» и отказались требовать у посетителей QR-коды.
У движения против введенных со 2 января QR-кодов даже появился свой сайт, на котором указаны названия 124 участников, не желающих подчиняться требованиям властей.
В список включены центры английского языка, кальянные, арт-пространства, рестораны, кафе, бары, юридические компании, арт-квартиры и даже магазины сантехники.
Также к акции присоединились компании из Москвы и Оренбурга.
Активист акции — петербургский предприниматель Александр Коновалов — прокомментировал происходящее телеканалу «ПитерLIVE». Бизнесмен заявил, что властям надо наращивать медицинскую помощь населению, а не мешать работе бизнеса, разделяя общество на привитых и непривитых.
«Медицину надо восстанавливать, а не бизнес рушить», — заявил Александр Коновалов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По словам Коновалова, непривитым остается только «поесть и купить лекарства, еще на заправке заправиться», а вскоре для них закроют транспорт.
Бизнесмен призвал предпринимателей подключаться к акции и не опасаться угроз, штрафов и наказаний.
«Любой из списка может ко мне обратиться, и я предоставлю ему лучших адвокатов города», — добавил Александр Коновалов, уточнив, что после акции не исключает, что «сядет в тюрьму».
Вход в магазины и кафе в Санкт-Петербурге осуществляется только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании со 2 января 2022 года. За допуск в помещения без кодов бизнесменов будут привлекать к административной и уголовной ответственности, напомнили в прокуратуре города.
В декабре 2020 года Коновалов уже публиковал манифест против ограничений, который назвал «Картой сопротивления», который затем удалил.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 7 советов, как выбрать удачную локацию для ресторана
- 2 Роботы-повара, dark kitchen и фудмаркеты в регионах: тренды ресторанного рынка в России
- 3 Там, где встречаются IoT и HoReCa: как рестораны и отели применяют интернет вещей
- 4 Восемь самых интересных стартапов для кафе и ресторанов в России
- 5 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022