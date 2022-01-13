В Санкт-Петербурге более 120 компаний объявили о бойкоте QR-кодов

В Санкт-Петербурге более 120 компаний присоединились к акции «Барное сопротивление» и отказались требовать у посетителей QR-коды.

У движения против введенных со 2 января QR-кодов даже появился свой сайт, на котором указаны названия 124 участников, не желающих подчиняться требованиям властей.

В список включены центры английского языка, кальянные, арт-пространства, рестораны, кафе, бары, юридические компании, арт-квартиры и даже магазины сантехники.

Также к акции присоединились компании из Москвы и Оренбурга.

Активист акции — петербургский предприниматель Александр Коновалов — прокомментировал происходящее телеканалу «ПитерLIVE». Бизнесмен заявил, что властям надо наращивать медицинскую помощь населению, а не мешать работе бизнеса, разделяя общество на привитых и непривитых.

«Медицину надо восстанавливать, а не бизнес рушить», — заявил Александр Коновалов.

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По словам Коновалова, непривитым остается только «поесть и купить лекарства, еще на заправке заправиться», а вскоре для них закроют транспорт.

Бизнесмен призвал предпринимателей подключаться к акции и не опасаться угроз, штрафов и наказаний.

«Любой из списка может ко мне обратиться, и я предоставлю ему лучших адвокатов города», — добавил Александр Коновалов, уточнив, что после акции не исключает, что «сядет в тюрьму».

Вход в магазины и кафе в Санкт-Петербурге осуществляется только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании со 2 января 2022 года. За допуск в помещения без кодов бизнесменов будут привлекать к административной и уголовной ответственности, напомнили в прокуратуре города.

В декабре 2020 года Коновалов уже публиковал манифест против ограничений, который назвал «Картой сопротивления», который затем удалил.

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Фото на обложке: pexels.com